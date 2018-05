Oggi, 24 maggio, secondo i calcoli del

, se tutta la popolazione mondiale avesse gli stessi livelli di consumo degli italiani, per l'umanità sarebbe il

. Per il WWF Italia, che ha introdotto nel nostro Paese il concetto dell’impronta ecologica, si tratta di un altro forte segnale di preoccupazione, oltre che

I recenti rapporti dell’

sono stati molto chiari sul fatto che

Oggi meno di un quarto della superficie delle terre emerse del Pianeta resta libero da impatti umani: solo gli ambienti di zone umide hanno subito una perdita dell’87% negli ultimi 300 anni e del 54% dal 1900.

siano ormai persi con i loro rispettivi servizi ecosistemici, e che si sia passati dal 2,7% di suolo consumato negli anni ‘50 al 7% nel 2016. Il suolo, poi, si sta trasformandio con una velocità che viene stimata in 3 metri cubi al secondo (dati ISPRA 2017).



Il degrado dei suoli mondiali sta deteriorando il benessere di almeno 3,2 miliardi di esseri umani. Le ultime valutazioni dell'IPBES rispetto ai costi economici della perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici che ne derivano, vengono stimati in oltre il 10% del prodotto globale lordo del mondo.

Un lavoro scientifico apparso sull’ultimo numero della rivista “Proceedings of the National Academy of Sciences” ha realizzato un calcolo della biomassa presente nel mondo, cioè della presenza della massa di tutti gli organismi viventi sul Pianeta e il dato che riguarda la biomassa umana e quella degli animali utilizzati per la zootecnia, supera di più di 20 volte la biomassa dei mammiferi selvatici; un dato simile vale anche per la biomassa di polli, oche ed altri uccelli da allevamento, rispetto a quelli selvatici.

che conclude: “Il capitale umano e il capitale naturale sono strettamente legati e gli effetti che possiamo provocare indebolendo e distruggendo il capitale naturale possono essere devastanti per tutta l’umanità. Per questo il WWF usa lo slogan

