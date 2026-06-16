Il bus come esperienza: la Toscana rivoluziona il turismo sostenibile

Con i progetti Destination Tuscany e Tootbus, Autolinee Toscane integra il trasporto pubblico nell'offerta turistica estiva, puntando su mobilità lenta, accessibilità e un'elevata qualità del servizio.

Muoversi in autobus in Toscana non è più solo una necessità logistica, ma sta diventando una vera e propria scelta di stile di viaggio che abbraccia appieno i principi del turismo sostenibile. Per l'estate 2026, Autolinee Toscane ha deciso di trasformare il trasporto pubblico locale in un pilastro fondamentale dell'esperienza di visita, rendendolo fluido, accessibile e perfettamente integrato con la bellezza del territorio. Attraverso una visione strategica supportata dal gruppo RATP Dev Italia, la società propone un modello innovativo che punta a valorizzare le ricchezze regionali - dalle città d'arte ai borghi più remoti - superando finalmente la dipendenza dall'auto privata.

Il primo pilastro di questo progetto è Destination Tuscany, un’iniziativa strutturata che invita i viaggiatori, italiani e stranieri, a scoprire la regione viaggiando come dei veri "local". Sfruttando una rete capillare che conta oltre 1.000 linee attive e migliaia di corse quotidiane, questa opzione permette di esplorare la Toscana seguendo ritmi lenti, raggiungendo comodamente località costiere e aree meno battute. È uno strumento pensato per chi cerca massima libertà di movimento, sostenibilità ambientale e un contatto diretto con la realtà locale, trasformando le 37mila fermate disponibili in veri e propri punti di partenza per avventure autentiche.

Parallelamente, l'offerta si arricchisce con Tootbus Tuscany, un servizio che alza l'asticella dell'accoglienza introducendo un’esperienza di viaggio premium e dal respiro internazionale. Grazie al know-how del gruppo RATP Dev, già attivo con successo in capitali come Parigi, Bruxelles e Londra, questa proposta porta in Italia il comfort degli autobus Gran Turismo su percorsi extraurbani. Collegando eccellenze come Firenze, Pisa, Lucca, Siena e San Gimignano, il servizio offre pass flessibili da 2 a 5 giorni e un’assistenza tecnologica all'avanguardia. I passeggeri possono infatti contare su Tootie, una guida digitale multilingue disponibile in oltre 50 lingue, che trasforma ogni spostamento in un momento di scoperta culturale, ideale per chi desidera visitare la regione con flessibilità senza rinunciare al massimo comfort.

Questo doppio approccio, che unisce la capillarità del trasporto di linea alla raffinatezza del servizio turistico dedicato, rappresenta un modello replicabile per l'intero panorama nazionale. Dimostrando come una rete bus, se ben organizzata, possa essere trasformata in una risorsa preziosa per il settore, Autolinee Toscane non solo facilita gli spostamenti dei visitatori, ma promuove una mobilità integrata capace di ridurre drasticamente l'impatto ambientale. È una sfida vinta che ridefinisce il concetto stesso di vacanza, dove il tragitto smette di essere un semplice passaggio tecnico per diventare, finalmente, parte integrante del piacere di viaggiare.

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