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Mobilità sostenibile: a Bergamo debutta il primo e-BRT della Lombardia

Pubblicato il: 04/08/2026
Autore: Redazione GreenCity
Entra ufficialmente in servizio il nuovo sistema di trasporto rapido 100% elettrico che collega Bergamo, Dalmine e Verdellino. Un progetto innovativo finanziato dal PNRR che punta a rivoluzionare la mobilità locale integrando mezzi su gomma, rotaia e parcheggi di interscambio.

Bergamo compie un passo storico verso il futuro della mobilità urbana con il lancio del primo e-BRT (Electric Bus Rapid Transit) della Lombardia. A partire dal 3 agosto 2026, la nuova linea di trasporto veloce 100% elettrica e a zero emissioni entra ufficialmente in funzione, configurandosi come una vera e propria metropolitana leggera su gomma pensata per offrire un servizio rapido, ecologico e altamente affidabile.

Finanziato tramite i fondi del PNRR e promosso dall'Agenzia TPL di Bergamo, l'e-BRT non rappresenta un semplice potenziamento della linea, ma il perno di una trasformazione strutturale della mobilità provinciale. L'infrastruttura è stata progettata per integrarsi perfettamente con la rete di trasporto esistente, collegando in modo efficiente le linee urbane ed extraurbane, i nodi di interscambio e i parcheggi dedicati lungo la tratta Bergamo-Dalmine-Verdellino.

L'obiettivo primario è favorire il passaggio dall'uso dell'auto privata al trasporto collettivo, riducendo significativamente il traffico e le emissioni inquinanti nell'hinterland. Per accompagnare l'avvio della novità e consentire un monitoraggio progressivo delle performance, il servizio partirà con un calendario inizialmente ridotto, coordinandosi con le modifiche ai percorsi e alle frequenze introdotte dal gestore locale ATB Consorzio.

L'assetto infrastrutturale e la visione strategica alla base del progetto bergamasco hanno già attirato l'attenzione a livello nazionale, al punto da diventare oggetto di studio per altre realtà italiane, come la delegazione istituzionale del Comune di Vicenza in visita nei mesi scorsi per valutarne la replicabilità.

Come sottolineato da Vezio Guidobono, Direttore dell'Agenzia TPL di Bergamo, l'avvio dell'e-BRT “non è un semplice aggiustamento di orari, ma una trasformazione strutturale pensata per abituare gradualmente la cittadinanza a una mobilità innovativa”, destinata a integrarsi pienamente con i sistemi su rotaia già operativi o programmati, come la linea tranviaria T1 e la futura T2. Grazie ai nuovi parcheggi di interscambio lungo il corridoio, i cittadini provenienti dai comuni limitrofi potranno lasciare il proprio veicolo e proseguire il viaggio con un sistema di trasporto moderno, sicuro e puntuale.



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