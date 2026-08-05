Bollette, viaggi e consumi: quanto costa l'estate 2026 per le famiglie italiane

Il rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit fotografa i rincari che pesano sulle ferie, tra prestiti per viaggiare, carburanti alle stelle, bollette energetiche e rincari nella ristorazione.

L'estate duemilaventisei si conferma particolarmente impegnativa per il budget delle famiglie italiane, tra rincari generalizzati e una spesa complessiva che tocca ogni aspetto delle vacanze. Secondo il rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit, circa venticinque milioni di italiani si concedono un periodo di svago, affrontando tuttavia costi considerevoli per trasporti e alloggi che si attestano in media sui novecentotrentanove euro a testa. Per far fronte a queste cifre, cresce in modo sensibile il ricorso ai finanziamenti: nei primi sei mesi dell'anno sono stati erogati prestiti per viaggi e vacanze per circa duecentoventicinque milioni di euro, con una richiesta media di cinquemilasei euro da restituire in cinquanta rate mensili. Una tendenza che segna un incremento del trentadue percento rispetto al duemiladiciannove, evidenziando come la vacanza a rate sia ormai una scelta strutturale per molti cittadini.

Anche spostarsi è diventato notevolmente più costoso. Per i quasi sedici milioni di automobilisti in viaggio verso le mete di villeggiatura, un tragitto di duemila chilometri comporta una spesa di circa duecentosessantadue euro per la benzina e duecentoquaranta euro per il diesel, determinando un incremento della spesa nazionale per i carburanti che sfiora il ventisei percento rispetto all'anno precedente. A pesare sui bilanci contribuiscono anche i trasporti alternativi: il settore aereo risente dell'impennata del carburante per l'aviazione, mentre i traghetti registrano rincari medi del nove virgola sette percento, portando una famiglia con auto al seguito a spendere oltre milletrecento euro per un viaggio di andata e ritorno verso la Sardegna a Ferragosto. In parallelo, cresce la preoccupazione per gli imprevisti aeroportuali, con oltre due milioni e ottocentomila passeggeri che hanno subito lo smarrimento o il furto del bagaglio nell'ultimo anno, spingendo un numero sempre maggiore di viaggiatori a sottoscrivere polizze assicurative dedicate.

Sul fronte dei soggiorni, le strutture ricettive mantengono tariffe elevate: una settimana in una casa vacanza o in un B&B oscilla tra ottocento e milleottocento euro, mentre gli hotel superano facilmente i duemila-duemilacinquecento euro, con rincari diffusi tra il cinque e il dieci percento. Anche le brevi fughe fuori porta pesano sul portafoglio, costringendo a spendere tra trecento e seicento euro per un singolo weekend. A rendere l'estate rovente non sono solo le temperature, ma anche le bollette energetiche: l'uso intensivo dei condizionatori comporta una spesa di circa centoquarantasei euro per il trimestre estivo, aggravata da tariffe superiori del quattro percento a causa delle tensioni internazionali in Iran e dal rischio di raddoppiare i costi in caso di utilizzo scorretto. Non mancano infine i costi legati ai quattro zampe, con spese che variano dai cento ai quattrocento euro per una settimana di vacanza insieme agli animali o superano i trecento euro per le pensioni dedicate.

Il carovita non risparmia nemmeno i momenti di svago quotidiano e la ristorazione, che restano centrali per milioni di italiani. Una serata in pizzeria per una famiglia di quattro persone supera facilmente i sessanta euro, mentre una cena al ristorante si muove tra i centoventi e i duecento euro. A chiudere il cerchio dei piccoli piaceri estivi c'è il gelato artigianale, venduto mediamente tra i venti e i ventotto euro al chilo, con coni che superano regolarmente i tre o quattro euro e punte superiori ai cinque euro nelle località turistiche più rinomate, confermando un'estate in cui ogni voce di spesa richiede un'attenta pianificazione economica.

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