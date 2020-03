Honda Jazz e:HEV, una nuova compatta per la mobilità ibrida

Compatta ma non proprio city car, con una strizzata d'occhio al mondo SUV. È questa in sintesi la cifra stilistica della nuova. Si tratta di una vettura compatta con motorizzazione ibrida, disponibile in Europa a partire dall'estate 2020. Nello stesso periodo arriverà sulle nostre strade anche la già nota Honda e. Quindi la casa di Tokyo incrementa la sua offerta a emissioni zero o ridotte.La Honda Jazz e:HEV sarà commercializzata in. Quella per così dire standard è una compatta spaziosa e versatile, da città e non solo. C'è però anche una variante SUV -- con una linea personale e dettagli estetici specifici.La Honda Jazz e:HEV adottada 1,5 litri. La potenza del sistema ibrido è di 109 CV/80 kW, che spinge la vettura alla velocità massima di 175 km/h e le consente consumi dichiarati che arrivano aQuesti valori sono leggermente diversi per la variante Crosstar: velocità massima di 173 km/h e consumi da 4,8 litri per 100 chilometri.Honda resta nell'ottica di commercializzare, entro il 2022, vetture, almeno per i principali modelli. La Honda e 100% elettrica e la nuova Honda Jazz e:HEV con tecnologia ibrida costituiscono il primo passo. Nel biennio 2021-2022, spiega Honda, saranno introdotti altritra cui un SUV e un secondo veicolo completamente elettrico.Della sorellina già si sapevano le caratteristiche. È una city car con un design "minimal" e moderno. Il telaio è stato progettato specificamente per una vettura EV. Ma anche per combinare le dimensioni compatte con una notevole abitabilità. La batteria da 35 kWh circa offre un’Con la possibilità di essere ricaricata fino all’80% in soli 30 minuti.

