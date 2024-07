Langhe, il piacere di vivere slow

Immagina un luogo appartato, dove il dialogo tra la Natura e l’uomo ha dato vita ad un paesaggio in cui borghi e campagna coltivata esistono in piena armonia: è la nobile bellezza delle Langhe. Questo territorio unico ti aspetta per mostrarti cosa significa vivere slow, assaporando a fondo i piaceri della vita, primo tra tutti quello della buona tavola. UVE Rooms & Wine Bar di La Morra (CN) propone un’idea dedicata agli appassionati di enogastronomia, per un soggiorno scandito dalla conoscenza – e naturalmente dalla degustazione – degli straordinari prodotti di eccellenza che si concentrano in questo piccolo territorio. Si spazia dalla nocciola del Piemonte al cioccolato, dai tipici tajarin ai ravioli del plin, dalle carni pregiate ai formaggi, per arrivare al principe della tavola, il tartufo: il tutto generosamente accompagnato dal re dei vini, il Barolo.

La grande raffinatezza degli ingredienti e l’eleganza piemontese danno vita ad un bouquet di proposte culinarie sopraffine, che si inseriscono in un contesto di luoghi unici, dove l’accoglienza diventa ospitalità personalizzata, e il soggiorno esperienza di lusso. Come quella che si vive a UVE Rooms & Wine Bar, ricercato relais di sole 8 camere tra superior, de luxe e suite, realizzato in quelli che erano gli spazi di un antico convento nel cuore del borgo di La Morra. L’offerta per i food lovers, prenotabile dalla domenica al venerdì, include un soggiorno di tre notti in camera matrimoniale con gustosa prima colazione, un aperitivo di benvenuto e una cena gourmet di tre portate al ristorante interno, a base di sublime tartufo nero. Per gli ospiti che scelgono di regalarsi questa proposta sono compresi anche la visita ad una cantina con degustazione di vini, la visita con assaggio a una Casa di formaggi e la tappa di scoperta di nocciola Piemonte IGP e cioccolato in un laboratorio artigianale. Emozionante e divertente anche la partecipazione prevista alla caccia al tartufo: insieme ad un trifolau e al suo “tabui” – il nome che si usa per i cani da tartufo in questa zona - si può assistere alla ricerca del prezioso ingrediente nei boschi della zona. I prezzi partono da 820 euro per due persone in camera de luxe o superior e da 940 euro per due persone in suite.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.