SEIF 2025: la sostenibilità del mare conquista l'Arcipelago Toscano con le Blue Schools

Un intero arcipelago come laboratorio per educare le nuove generazioni alla salvaguardia del mare: il progetto Blue Schools, avviato dalla Commissione Europea per portare l'Educazione all'Oceano tra i banchi di scuola, si estende ufficialmente a tutto l'Arcipelago Toscano, comprendendo Isola d’Elba, Capraia e Isola del Giglio.

Promossa dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (UNESCO-IOC) nell’ambito dell’Ocean Decade delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) delle Nazioni Unite e del programma di Ocean Literacy (Educazione all’Oceano), la rete delle Blue Schools promuove la diffusione dei temi del mare nei programmi scolastici di tutto il mondo, dall'asilo alla scuola secondaria, dalle aree costiere all'entroterra, per rafforzare il legame tra società e oceano e far comprendere l’importanza della biodiversità marina, attraverso l’apprendimento basato principalmente su progetti.

Nel territorio dell’Arcipelago Toscano, l'iniziativa è coordinata e diffusa da Fondazione Acqua dell’Elba con il supporto scientifico del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT), ente gestore della Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Isole di Toscana”. Dopo aver reso nel 2024 l'Isola d'Elba la prima unità territoriale in cui tutte le scuole sono “Blu”, il progetto compie dunque un passo decisivo e abbraccia anche le isole di Capraia e del Giglio.

Ai 5 istituti elbani già certificati nel 2024 - Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” (Portoferraio), Istituto Comprensivo Statale “G. Carducci” (Porto Azzurro, Capoliveri, Rio), I.S.I.S. “Raffaele Foresi” (Portoferraio), I.T.C.G. “Cerboni” (Portoferraio), Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti" (Campo nell’Elba, Marciana e Marciana Marina) - si aggiungono due nuovi plessi scolastici: quello di Capraia (che afferisce all’Istituto Comprensivo “Micali” di Livorno) e la Scuola Primaria C. Pisacane dell’Isola del Giglio (parte dell’Istituto Comprensivo Monte Argentario-Giglio).

L'annuncio, che segna un punto di partenza fondamentale per diffondere la cultura ambientale, è stato dato durante la serata conclusiva della settima edizione di SEIF - Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza. Organizzato da Fondazione Acqua dell’Elba, si è svolto dal 27 al 29 giugno coinvolgendo, per la prima volta, tutti i sette comuni elbani in una grande festa diffusa dedicata al Mediterraneo, tra esperienze in mare, incontri formativi e iniziative artistiche. Nel corso dell’incontro dedicato alle Blue Schools che si è svolto sul palco di Marciana Marina, sono intervenuti la Sindaca di Marciana Marina Gabriella Allori, Maurizio Burlando (Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano), Marina Gridelli (responsabile Marevivo Toscana), i rappresentanti, gli studenti e le studentesse degli istituti coinvolti, la campionessa italiana di vela Francesca Clapcich con un video contributo e Sandra Castañer, Policy Officer at the European Commission's Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), che ha sottolineato l’importanza del network europeo delle Blue Schools e il suo ruolo nell’educare e ispirare i giovani a prendersi cura dell’oceano e dell’ambiente.

A coronamento del percorso educativo delle "Blue Schools" per l'anno scolastico 2024-2025, durante il festival è stato inoltre presentato il volume “Storie in Battigia”. Edito da Fondazione Acqua dell’Elba con il contributo attivo di Acqua dell’Elba e nato da un'idea di Daniela Mangini e Alfredo Gioventù, il libro è un’opera corale che raccoglie le storie e i personaggi fantastici creati dai bambini e dalle bambine delle classi quinte di Marciana Marina e Marina di Campo. Queste creature, pur essendo frutto della fantasia, sono profondamente radicate nell'osservazione attenta della battigia e nelle emozioni che questo ambiente liminale sa suscitare.

Il progetto è stato reso possibile da un grande lavoro di squadra che ha coinvolto la Dirigente Scolastica Daniela Pieruccini, le maestre Alessandra Garofalo, Patrizia Bulgaresi e Daniela Vai e che ha guidato gli alunni in un percorso biennale alla scoperta del rapporto tra il territorio ed il mare, sia dal punto di vista naturalistico che ambientale, coinvolgendo gli Enti con molteplici attività di esplorazione e realizzazione di laboratori didattici site specific come l'installazione ArT'inSpiaggia. Il lavoro editoriale è stato curato da Alessandra Maria Starace, mentre la grafica della copertina è di Lorenzo Russo e l'impaginazione delle storie è stata realizzata da Alessandro Ludovico Previti.

La prefazione di Valeria Corciolani, scrittrice e illustratrice nota al pubblico soprattutto per i suoi libri "gialli" cosy crime, introduce con sensibile profondità alla fruizione dell'albo.

“Portare le Scuole Blu a Capraia e al Giglio, dopo aver reso l'Elba un modello in Europa, è per noi motivo di immenso orgoglio. Quando mettiamo i bambini e le bambine in contatto diretto con la meraviglia e la fragilità del loro ambiente, stiamo piantando i semi della responsabilità. Anche la pubblicazione ‘Storie in Battigia’ è la testimonianza di un ‘cammino educativo innovativo’ che, partendo dai bambini, mira a costruire una comunità più consapevole e un futuro più sostenibile per tutti”, spiega Fabio Murzi, Presidente di Fondazione Acqua dell’Elba. “SEIF è la cassa di risonanza di questo impegno quotidiano, che portiamo avanti perché crediamo che la formazione su questi temi sia un'opportunità per tutti noi, per riscoprirci parte di un unico, grande ecosistema da proteggere”.

Il successo di SEIF - Isola d’Elba

Si è chiusa così la tre giorni di SEIF - Isola d’Elba, un'edizione che ha segnato una svolta grazie al suo innovativo modello di festival diffuso. Animando l'intero perimetro isolano, da Marciana Marina a Capoliveri e Portoferraio, l'evento ha coinvolto più attivamente che mai le comunità locali in una riflessione collettiva dedicata proprio alle “Comunità Mediterranee”. Il festival ha saputo declinare questo tema attraverso arte, cultura e musica, sempre nel segno della sostenibilità ambientale.

“L’edizione di SEIF appena conclusa è stata l’occasione ideale per sottolineare il fondamentale potere connettivo del mare”, ha spiegato Fabio Murzi, Presidente della Fondazione Acqua dell’Elba. “Il festival, nato per celebrare il mare e promuovere la sua salvaguardia, diventa uno strumento di dialogo che tesse una rete tra luoghi, storie e culture diverse, tutte abbracciate dallo stesso patrimonio marino, da proteggere e valorizzare insieme”.

Questa visione si è tradotta in un programma denso e variegato, che ha sapientemente unito momenti di divulgazione e intrattenimento, con un ricco parterre di ospiti accolti da Fabio Murzi, Presidente Fondazione Acqua dell’Elba, Norman Larocca, Direttore Fondazione Acqua dell’Elba e Rossella Muroni, Direttrice Scientifica Festival SEIF. A partire dal video collegamento con Lorenzo Cipriani, skipper, biologo marino e storico dell’arte impegnato nel progetto “Art Odyssey”, navigazione di 13 tappe dedicata alle antiche rotte, alla salvaguardia dell’ecosistema marino e ai profumi del Mediterraneo, proseguendo con i talk cui hanno partecipato, tra gli altri, Ermete Realacci (Presidente della Fondazione Symbola), Claudio Della Lucia (Comunità Energetica Isola d’Elba), Don Mattia Ferrari, Stefano Pisani (Sindaco di Pollica-Acciaroli), Barbara La Comba (Coordinatrice Blu Livorno) e Annamaria de Biasi (Responsabile Scientifica Blu Livorno).

Accanto agli approfondimenti, il festival ha saputo conquistare il pubblico con eventi di grande richiamo. Grande successo ha riscosso lo spettacolo “La Fisica dell’Estate” di Vincenzo Schettini, il professore da 3 milioni di follower che ha avvicinato il pubblico alle leggi del mare con la sua inconfondibile ironia. L'esperienza del festival non si è limitata agli eventi serali, grazie ad un ricco calendario di attività mattutine e pomeridiane, come i laboratori per bambini in collaborazione con Legambiente Arcipelago Toscano e le immersioni con i diving dell’Elba, oltre all’escursione in mare per l’attività di whale watching organizzata dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Non è mancata la musica, con lo spettacolo della Compagnia VAN – Verso Altre Narrazioni, ispirato liberamente al libro “Il Bar sotto il mare” di Stefano Benni e ideato da Viola Centi, la Cristina Cioni Band e Il Trio delle Meraviglie.

I saluti finali sono stati affidati all'energia e alla comicità della musica di Valerio Lundini e della sua band “I VazzaNikki”, che hanno chiuso la manifestazione con un live coinvolgente. SEIF si conferma così un faro di grande impatto, capace di illuminare l’impegno per la salvaguardia del patrimonio marino e, al tempo stesso, di essere una grande festa per le comunità che vivono il mare ogni giorno.

Premio SEIF a Letizia Magaldi, virtuoso esempio di leadership per lo sviluppo sostenibile

Nel corso del Festival, è stato celebrato l’impegno di chi dedica passione e azioni concrete a favore del mare e della sostenibilità ambientale con la seconda edizione del Premio SEIF, ideato e assegnato da Fondazione Acqua dell’Elba. Il riconoscimento è stato assegnato a Letizia Magaldi, Presidente dell’Associazione Kyoto Club e Vice Presidente Esecutivo di Magaldi Green Energy, per il suo straordinario impegno a favore dello sviluppo sostenibile e della sensibilizzazione ambientale, con la creazione di iniziative orientate all'efficienza energetica e all'uso delle energie rinnovabili. A motivare la scelta della giuria del Premio SEIF 2025 “l’eccezionale abilità nel creare alleanze e sviluppare azioni che rappresentano perfettamente il nuovo modello economico e sociale di cui lo sviluppo sostenibile necessita”. Il Premio SEIF 2025 ha individuato in Letizia Magaldi un virtuoso esempio di leadership che si distingue per l’instancabile dedizione verso un futuro più green e innovativo.

È stato inoltre consegnato il Premio Speciale SEIF 2025 al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, che festeggia i suoi 160 anni, per l’impegno costante nella salvaguardia dell’ambiente marino e per l’esempio di dedizione e rigore che rappresenta. Il premio è stato ritirato sul palco di SEIF dal Direttore marittimo della Toscana, Contrammiraglio Giovanni Canu, in rappresentanza del Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone. È intervenuta anche la Comandante Floriana Segreto.

La via dell’Essenza: completato l’anello occidentale del cammino sensoriale lungo 66,5 km

Durante SEIF - Isola d’Elba è stato ufficialmente inaugurato l’anello occidentale de "La Via dell’Essenza", progetto di valorizzazione del territorio elbano promosso da Fondazione Acqua dell’Elba in collaborazione con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT). Con la chiusura delle ultime tre tappe, avvenuta proprio in occasione del festival, il percorso escursionistico è ora composto da 8 tappe sensoriali percorribili a piedi, per un totale di 66,5 km arricchiti da segnaletica informativa con QR code, mappe digitali e valorizzazione dei punti di interesse storico e naturalistico. La “Via dell’Essenza”, che ambisce ad aprire nuovi cammini fino a concludere l’intero periplo dell’isola entro il 2027, attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi dell'Elba valorizzando le bellezze del territorio e promuovendo al contempo la tutela ambientale e un turismo “lento”, più sostenibile e responsabile.

Premio Arte Acqua dell’Elba: in mostra le opere dedicate alle Comunità Mediterranee

SEIF 2025 significa anche Premio Arte Acqua dell’Elba, organizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera e quest’anno giunto alla 9a edizione. Il riconoscimento, nato con l’obiettivo di far emergere nuovi talenti fra i migliori allievi dell’Accademia, è stato assegnato a: Emmanuel Alonzo per Biophilia (2025), opera serigrafica in carta, gomma e legno che riflette sulle somiglianze tra gli elementi naturali in una ripetizione che suggerisce una visione unitaria della natura e del mondo; Carlo Di Bella per Sillabando: Ta-bis-ca (2021 – in corso), dittico fotografico attraverso il quale l’artista torna in Calabria ripercorrendo colori e luoghi della casa natale della bisnonna e Celeste Luna Sala, per l’installazione Il mio bisnonno era pescatore (2025) che, combinando carta patinata, foto d’archivio, stampa laser e plexiglass, conduce in un viaggio tra ricordi di famiglia e racconti dall’odore di salsedine. Cinque inoltre le menzioni speciali assegnate dalla giuria a Claudia Chisari, Matilde Sbrozi, Giulia Senn, Angela Trebeschi e Andrea Zanin. Le opere vincitrici, insieme a quelle degli altri finalisti, sono esposte fino al 5 luglio nella mostra "Comunità Mediterranee" presso il Centro per le Arti Visive Telemaco Signorini di Portoferraio.

