Estate 2025 sul Lago Maggiore: eventi dal cuore verde tra cultura, sport e spettacolo

L'estate 2025 si preannuncia imperdibile sul Lago Maggiore e in tutto l’Alto Piemonte. Sempre più punto di riferimento per il turismo sostenibile e inclusivo, questa destinazione offre un vero e proprio anfiteatro naturale, un cuore verde dove vivere il periodo estivo in armonia con la natura, tra musica, cultura, spettacolo e sport outdoor. Un ricco programma di iniziative di richiamo nazionale e internazionale inserite nell’ambito di SUSTAINEVENTS, il progetto - finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-2027- di cui è capofila la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Fra gli appuntamenti in programma fino a settembre, da non perdere l'incantevole scenario di Tones Teatro Natura a Oira di Crevoladossola che ospiterà, il week-end del 6 e 7 settembre, le note di TONES ON THE STONES Ossola in Jazz. Le ‘Lezioni americane’ di Italo Calvino si animano con sonorità jazz, alternando dodici artisti della scena locale e nazionale tra i più apprezzati nell’incantevole borgo medievale di Ghesc a Montecrestese.

Nato nel 2020 come percorso di riqualificazione ambientale dell'ex Cava Roncino, Tones Teatro Natura è oggi un polo multidisciplinare che ospita teatro, danza, performance, food, attività outdoor e incontri fra arte, cultura ed ecologia in uno spazio dedicato alla cultura, al territorio e ai giovani per tutto l’anno, secondo i principi dettati dall’Agenda 2030 e dal Green Deal europeo. La struttura, che include percorsi riservati alle persone con disabilità, è un modello esemplare di come il territorio si stia attrezzando per un turismo inclusivo e consapevole.

L'impegno verso un'offerta turistica destagionalizzata e di qualità si estende a tutto il territorio, con eventi di spicco come lo Stresa Festival. Questo "arcipelago musicale" si riflette sulle acque del Lago Maggiore che coinvolge le tre isole - Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori - e la Rocca di Angera. Fino al 1° agosto e dal 19 agosto al 6 settembre, la 64ª edizione coinvolgerà il pubblico con un programma ricco e sfaccettato su un palcoscenico internazionale, con un grande evento che si riflette nell’acqua, e che proprio da questo elemento e dal suo paesaggio naturale trae la propria forte identità.

Sabato 27 settembre, la natura selvaggia del Parco Nazionale della Val Grande, l’area wilderness più estesa d’Europa, farà invece da scenario all'Ultra Trail Lago Maggiore a Verbania. Un evento che non solo valorizza le imponenti catene alpine e la vista su ben cinque laghi, ma offre l'emozione di un arrivo sulle rive del Lago Maggiore, incarnando l'anima del turismo attivo e sostenibile.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.