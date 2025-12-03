▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Natale 2025: il pandoro è il dolce preferito dal 52% degli italiani, solo il 32% sceglie il panettone

Pubblicato il: 08/12/2025
Autore: Redazione GreenCity
La versione classica è la più apprezzata ma, con i rincari degli ultimi anni, cambiano le abitudini di acquisto: nella scelta del prodotto, le promozioni contano più del marchio.

Pandoro o panettone? Ogni Natale la scena si ripete: bisogna scegliere il dolce da mettere in tavola e ci si ritrova a prendere posizione in uno dei dilemmi più classici delle festività. E, se il dibattito in famiglia resta acceso, nel grande derby delle feste il pandoro si afferma come il campione indiscusso. Lo rivela un’indagine dell’Osservatorio Shopping di DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, secondo cui il 52% degli italiani preferisce il dolce di Verona al panettone, scelto invece dal 32% dei consumatori. A seguire, nella classifica dei dessert natalizi irrinunciabili, l’8% elegge il torrone come dolce simbolo delle feste, mentre un altro 4% sceglie il goloso tronchetto di Natale.

Entrando nel dettaglio delle varianti, la maggior parte degli amanti del pandoro resta fedele alla versione classica (65%). Quasi 1 su 4 (23%) si lascia invece tentare dalle farciture, mentre oltre 1 italiano su 10 (12%) non resiste invece alla variante arricchita dal cioccolato. Anche quando si tratta di panettone, il classico con canditi resta la scelta preferita dei consumatori (70%), sebbene il 30% non rinunci a un tocco di golosità extra, tra creme (18%) e scaglie di cioccolato (12%).

Se dunque, per gli italiani, tradizione e dolcezza non possono mancare sulla tavola natalizia, purtroppo il conto finale della spesa rischia di essere, per molti, un po’ troppo salato. Basti pensare che, solo negli ultimi due anni, i prezzi del panettone e del pandoro hanno subito un rincaro rispettivamente del +13% e del +11%. Non sorprende che, in fase di acquisto del proprio lievitato preferito, oltre 1 italiano su 3 (34%guardi prima al prezzo. E, se il marchio rappresenta un fattore di acquisto determinante per il 26% degli italiani, in verità le promozioni la fanno da padrona: infatti, se l’etichetta preferita non è in sconto, il 43% degli italiani ne cerca un’altra in promozione, mentre quasi 1 consumatore su 5 (23%) acquista unicamente prodotti in offerta, senza considerare il brand.

Guardando alle marche di pandoro presenti su DoveConviene, gli utenti sono particolarmente attratti da Balocco, brand che raggruppa il maggior numero di clic sulla piattaforma (20%), seguito da Bauli (16%) e Paluani (7%). Anche nella scelta del panettone Bauli (18%) e Balocco (14%) dominano la classifica, seguiti da Maina (8%).

Guardando ai canali di acquisto, la spesa natalizia di molti consumatori passerà dalla grande distribuzione organizzata, per intercettare prodotti più convenienti e offerte favorevoli: l’86% dei consumatori, difatti, acquisterà pandori e panettoni in supermercati e ipermercati. Solo il 10% degli italiani si affiderà alle pasticcerie, andando alla ricerca di prodotti artigianali.

Nel complesso, emerge una fotografia che delinea un consumatore che, per non rinunciare al dolce che da sempre rende speciale il Natale, rimane orientato a trovare il giusto equilibrio tra gusto e convenienza.



Categorie: Green Life

Tag: Green life

