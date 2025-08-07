▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Alta via del sale di Cuneo: la spettacolare strada bianca che unisce le Alpi al mare

Pubblicato il: 12/08/2025
Autore: Redazione GreenCity
L'Alta Via del Sale è molto più di un tracciato: è un invito a vivere un'avventura autentica tra montagne maestose e un mare che attende all'orizzonte.

Perché Limone Piemonte attira ogni estate migliaia di ciclisti? La risposta è scolpita nelle Alpi di Cuneo: l'Alta Via del Sale.

Non si tratta solo di un percorso, ma di un'esperienza che fonde storia millenaria e panorami mozzafiato. Questa strada permette di ripercorrere antiche vie militari e mulattiere, un tempo vitali per il commercio del sale: un bene così prezioso da essere usato persino per pagare i legionari romani.

Un Viaggio tra cime e costa

L'Alta Via del Sale è una spettacolare strada bianca ex-militare che si inerpica tra i 1800 e i 2100 metri, seguendo lo spartiacque alpino principale sul confine tra Italia e Francia, nell'arco alpino occidentale. Partendo da Limone Piemonte (CN), questa rotta sterrata attraversa valli selvagge fino a Monesi di Triora (IM), nella Liguria montana, per poi scendere verso il blu del Mar Ligure a Ventimiglia. Lungo il percorso si attraversa la suggestiva area delle Carsene, con i suoi paesaggi quasi lunari e formazioni geologiche uniche. Fortificazioni militari di fine Ottocento lambiscono gli ambienti incontaminati delle Alpi del Mediterraneo, dove regna la ricca biodiversità del Parco del Marguareis e del Parco delle Alpi Liguri.

Non solo bici, ma un territorio da esplorare

L'Alta Via del Sale è un'arteria importante all'interno di una macro-regione che invita a diverse forme di scoperta. Percorsi specifici sono a disposizione di ogni visitatore, che si tratti di chi utilizza mountain bike, gravel o e-bike, o di chi predilige l'escursionismo.

Questa via di montagna non propone solo natura selvaggia: con brevi deviazioni, si possono raggiungere musei, affascinanti centri storici e persino graffiti preistorici. E dopo l'esperienza, si può gustare un'ottima gastronomia, risultato di antiche tradizioni e sapori che raccontano la storia e le contaminazioni di queste terre.



