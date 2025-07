Freitag Rent: il nuovo servizio di noleggio di borse da viaggio

FREITAG si apre al mondo del noleggio: il produttore di borse zurighese lancia il servizio FREITAG RENT, che permette di prendere in prestito lo zaino da viaggio più capiente.

Il servizio prende l'idea dal fatto che le borse da viaggio tornano utili solo per pochi giorni all’anno. Eppure, praticamente tutti noi ci ritroviamo bagagli costosi e ingombranti in giro per casa. Tutto quindi si basa su un principio semplicissimo: se più persone condividono la stessa borsa da viaggio, non solo spendono meno e liberano spazio negli armadi, ma risparmiano anche risorse. Questa nuova offerta circolare è pensata per chi adotta consapevolmente uno stile di vita minimalista e per chi a volte non ne può più del consumismo.

Come funziona il servizio di noleggio? Semplicissimo: basta recarsi nello Store FREITAG più vicino, scegliere uno zaino da viaggio F512 VOYAGER RENT, portarlo con sé nelle grandi e nelle piccole avventure e poi riconsegnarlo in negozio. Dopo la restituzione, la borsa noleggiata verrà preparata per l’utilizzo successivo. Chi usufruisce del servizio si gode tutti i vantaggi offerti da una borsa da viaggio FREITAG senza dover sostenere il costo per acquistarla, ma pagando solo per i giorni in cui ne ha effettivamente bisogno.

Per questo nuovo servizio, lo zaino da viaggio è stato dotato dell’apposita etichetta arancione con la scritta RENT e di una fodera interna rimovibile. La fodera viene inserita nella borsa al momento nello Store e poi pulita dopo la riconsegna, in modo da garantire sempre la massima igiene. I pratici cartellini per bagagli F513 ORBITER, realizzati con teloni di camion usati, trasformano queste borse a noleggio – in maggioranza blu, argentate e grigie – in pezzi unici assolutamente inconfondibili.

Nello scomparto interno dell’F512 VOYAGER si trova il TRAVEL (BAG) DIARY: il diario di viaggio della borsa da viaggio FREITAG RENT. Qui viene timbrata la data di inizio noleggio e chi noleggia inserisce il proprio nome e la propria destinazione. Sulle pagine bianche del diario, invece, ogni persona potrà mettere nero su bianco e condividere i propri ricordi, consigli o itinerari di viaggio. Il diario racchiuderà così le avventure di questa borsa giramondo, creando un legame straordinario fra tutte le persone che ha accompagnato per qualche tempo.

Il prezzo del pacchetto base per il noleggio della borsa è di CHF 25.– / EUR 24 – e comprende le spese di produzione e manutenzione della borsa, l’applicazione e la pulizia della fodera interna, tutte le operazioni svolte nello Store e quattro giorni di noleggio. In poche parole, la soluzione perfetta per un weekend lungo. A partire dal 5° giorno si applica una tariffa giornaliera di CHF / EUR 3.–, che scende a CHF / EUR 2.– dal 15° giorno. Cambio di programma a viaggio iniziato? Nessun problema: non è necessario stabilire in anticipo la data di riconsegna.

