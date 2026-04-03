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L'era dell'Homo Chimicus: la salute globale minacciata dagli inquinanti invisibili

Pubblicato il: 07/04/2026
Autore: Redazione GreenCity
Il WWF lancia l'allarme in occasione della Giornata Mondiale della Salute: solo l'approccio One Health può salvarci da un ambiente chimicamente compromesso.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, emerge un ritratto inquietante della condizione umana moderna, definita dal WWF come quella dell'Homo chimicus. Questa nuova fase dell'evoluzione umana non è dettata dalla biologia naturale, ma da un'esposizione quotidiana e ininterrotta a un carico complessivo di sostanze tossiche che permeano l'aria che respiriamo, il cibo che ingeriamo e gli oggetti che tocchiamo. Il problema principale risiede nel fatto che la valutazione del rischio viene ancora effettuata su base individuale per ogni singola sostanza, trascurando pericolosamente gli effetti cumulativi e sinergici di miscele invisibili che interagiscono tra loro nel nostro organismo in modi ancora poco conosciuti dalla scienza ufficiale.

I segnali di questa pressione ambientale sono già evidenti, soprattutto nei paesi industrializzati, dove si registra un aumento preoccupante di infertilità senza causa apparente, disturbi dello sviluppo neurocognitivo e diagnosi nello spettro autistico. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto un consenso unanime sulle cause definitive, appare sempre più chiaro che la combinazione di fattori genetici e ambientali, unita a una ipersensibilità verso agenti chimici, giochi un ruolo cruciale, specialmente durante fasi della vita estremamente vulnerabili come la gravidanza e la prima infanzia. Dallo smog cittadino ai residui di pesticidi negli alimenti, fino alle microplastiche e ai PFAS, noti come "sostanze eterne" per la loro persistenza decennale, il nostro corpo è diventato un ricettacolo di contaminanti che agiscono come interferenti endocrini, minando il sistema immunitario e aumentando il rischio di patologie croniche e tumorali.

Per invertire questa tendenza, non è più sufficiente intervenire sui singoli sintomi, ma è necessario adottare l'approccio One Health, un modello integrato che riconosce come la salute umana sia indissolubilmente legata a quella animale e dell'ecosistema. È urgente un cambio di passo coordinato che veda le istituzioni applicare il principio di precauzione per bandire le sostanze più pericolose e le imprese impegnate a sostituire additivi nocivi con alternative sicure. Solo attraverso un'azione integrata e sistemica e una maggiore consapevolezza nelle scelte di consumo dei cittadini sarà possibile proteggere le generazioni presenti e future, partendo dal presupposto fondamentale che non può esistere un individuo sano in un ambiente profondamente malato.



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