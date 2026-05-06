Primavera Oasi 2026: Il WWF celebra i "musei a cielo aperto" della natura italiana

Esistono capolavori che non richiedono pareti né cornici, ma solo protezione e respiro. Con l’iniziativa Primavera delle Oasi 2026, il WWF Italia lancia un invito a riscoprire il patrimonio naturale della Penisola, interpretandolo come un immenso museo a cielo aperto. Attraverso un originale gioco visivo, l’associazione accosta specie animali e paesaggi iconici alle grandi opere dell’arte e dell’architettura: se il tramonto sulle Saline di Trapani evoca le atmosfere di Monet, il cratere degli Astroni a Napoli diventa un "Colosseo" naturale e la maestosa sughera monumentale richiama, per la sua spinta verticale, la Torre di Pisa.

Il parallelismo continua con la fauna selvatica, dove la biodiversità si fa arte figurativa. Il fenicottero rosa viene descritto come una ballerina di Degas per la sua innata grazia, mentre l’orso bruno marsicano incarna la potenza monumentale del Mosè di Michelangelo. Anche l'ingegneria naturale trova spazio: il piccolo pendolino è celebrato come una vera archistar per la capacità di progettare nidi sospesi dalla precisione millimetrica. Questo approccio ironico ed evocativo punta a sensibilizzare il pubblico sul valore della conservazione, paragonando il lavoro dei guardiani del WWF a quello dei restauratori di beni culturali.

Oltre al valore biologico, molte Oasi custodiscono veri tesori archeologici e architettonici. In Campania spiccano i casini di caccia borbonici, mentre in Toscana e Puglia è possibile ammirare fortificazioni storiche come la Torre di Buranaccio o le torri saracene delle Cesine. Particolarmente rilevante è il caso dell'Oasi di Monte Arcosu, in Sardegna, dove è stato rinvenuto uno dei più grandi bronzetti nuragici dell'isola. In questo 2026, anno del sessantesimo anniversario del WWF Italia, la missione è chiara: tutelare i 24.000 ettari di territorio protetto affinché questi capolavori vivi continuino a raccontare la storia della natura e dell'uomo.

Durante tutto il periodo primaverile, le Oasi apriranno le porte con un ricco calendario di visite guidate, laboratori per famiglie ed eventi speciali. L’obiettivo è trasformare ogni escursione in un’esperienza culturale profonda, ricordando che la protezione di questi ecosistemi è fondamentale non solo per la sopravvivenza delle specie, ma per l'integrità del paesaggio italiano stesso. Partecipare alla Primavera delle Oasi significa riconoscere che la natura è la più grande artista di tutti i tempi, e che le sue opere meritano lo stesso rispetto che riserviamo ai capolavori conservati nei padiglioni dei musei tradizionali.

Il calendario completo degli eventi e appuntamenti è disponibile su: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/primavera-delle-oasi.

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