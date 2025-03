Electra inaugura la sua più grande stazione di ricarica ultraveloce in Italia ad Affi (VR)

Electra rafforza la sua presenza in Veneto con 30 nuovi punti di ricarica, inaugurando la sua più grande stazione di ricarica ultraveloce in Italia ad Affi (VR) e potenziando la presenza a Treviso, dopo aver portato la ricarica ultrafast nella città di Verona e inaugurato la prima stazione di Electra in Italia a Peschiera del Garda nel 2023.

Situato presso il centro commerciale Grand’Affi, il nuovo hub di Affi risponde alle esigenze di cittadini, turisti e viaggiatori di lunga percorrenza grazie alla presenza di 6 colonnine - per un totale di 12 punti di ricarica - capaci di rifornire un veicolo in soli 15-30 minuti, e alla sua posizione altamente strategica. Si trova infatti a soli 3 minuti dall’Autostrada del Brennero (A22) e lungo la SR 450, snodo fondamentale per il flusso turistico verso il Lago di Garda e per il traffico proveniente da Centro e Nord Europa, e a 15 minuti di auto dai principali parchi di divertimento della zona, tra cui Gardaland, Movieland e Caneva.

L’apertura della stazione di Affi è parte di un piano più ampio di Electra per il Veneto, che - oltre ai 30 già installati - prevede l’attivazione di ulteriori 33 colonnine nei prossimi mesi. Il Veneto è già la quarta regione in Italia per punti di ricarica pubblici attivi, con 5.044 punti di ricarica, di cui 801 in corrente continua (DC), registrando un incremento di 966 unità nell’ultimo anno1. L’infrastruttura di ricarica continua quindi a espandersi rapidamente, supportata anche dagli incentivi regionali del Veneto per l’acquisto di veicoli elettrici, rendendo la regione un territorio strategico per lo sviluppo della mobilità elettrica.

In Veneto Electra ha aperto la sua prima stazione “italiana” - 4 colonnine per un totale di 8 punti di ricarica a Peschiera del Garda nel 2023 - e ora, oltre ad Affi, ha attivato nuove colonnine anche a Treviso, ampliando ulteriormente la copertura regionale. A Verona, lungo Viale del Lavoro, Electra è stato il primo operatore a installare infrastrutture di ricarica ultraveloce nel centro città, con 2 colonnine e 4 punti di ricarica già operativi. A Treviso, sono state implementate due stazioni di ricarica ultraveloce presso l’Ospedale Ca’ Foncello e il Mercato Ortofrutticolo, per un totale di 3 colonnine e 6 punti di ricarica a stazione. Una terza stazione in via Rota verrà attivata nelle prossime settimane grazie all’assegnazione in seguito allo stesso bando indetto dal Comune. Le stazioni saranno accessibili 24/7 e prenotabili tramite app, assicurando una ricarica rapida e conveniente per gli utenti.

Electra continua a rafforzare il proprio ruolo nella transizione alla mobilità elettrica grazie a un ambizioso piano di espansione supportato dai fondi del PNRR. L'azienda è il secondo beneficiario dei fondi destinati alle infrastrutture di ricarica (il primo se si considerano solo le strade extraurbane), con 12 milioni di euro assegnati per la costruzione di oltre 700 nuovi punti di ricarica ultraveloce entro il 2025 in 14 regioni italiane, fra cui spiccano Emilia Romagna (76 colonnine), Lombardia (71), Lazio (42) e Sicilia (21). L’obiettivo è incrementare del 20% il numero di punti di ricarica ultraveloce oggi presenti in Italia (circa 3.600), accelerando così la diffusione della mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale.

Gli hub supercharger di Electra sono alimentati al 100% da energia rinnovabile e accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Le stazioni di ricarica offrono una user experience intuitiva e immediata: l’automobilista può individuare e prenotare in anticipo la colonnina tramite app, visualizzando sul proprio device una stima di tempi e costi previsti per le operazioni di ricarica e pagando il rifornimento di energia direttamente in app.

Electra si occupa inoltre dell'intero processo di installazione e gestione delle stazioni di ricarica, prendendosi carico di tutti gli investimenti necessari per trasformare e gestire gli hub. Una strategia che consente ai proprietari dei parcheggi di mettere a reddito a lungo termine questi spazi, affittandoli ad Electra per l’usufrutto del terreno e l’installazione degli hub di ricarica ultrarapida. Inoltre, per supermercati, centri commerciali e catene alberghiere mettere a disposizione nei propri parcheggi dei punti di ricarica ultraveloce rappresenta un’opportunità per migliorare l’esperienza della clientela, consentendo di ricaricare l’auto mentre si svolgono altre attività.

