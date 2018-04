Home Mobilità news

Roma diventa "città senz'auto" una volta al mese da giugno Pubblicato il: 27/04/2018 Autore: Redazione GreenCity Parte il progetto "#ViaLibera" da giugno: 24 chilometri a piedi e in bici una domenica al mese.

Strade off-limits per auto e scooter una domenica al mese a Roma: dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina. Un rete ciclopedonale di quasi 24 chilometri.

Entro giugno parte il progetto #ViaLibera che prevede la chiusura ai mezzi a motore di diverse strade della Capitale, con 55 presidi fissi delle forze dell’ordine e 1.400 transenne per bloccare il traffico. L’intento è di promuovere un diverso modo di vivere la città.

A breve sarà pubblicato un avviso pubblico per installazioni temporanee e arredi lungo i percorsi: associazioni ed esercizi commerciali interessati potranno partecipare e contribuire alla realizzazione delle domeniche pedonali. Un mix di isole ciclo-pedonali integrali e percorsi parzialmente pedonalizzati, dove il transito veicolare sarà consentito solo su parte della carreggiata mediante spartitraffico, per garantire piena sicurezza a pedoni e ciclisti. Le forze dell’ordine aiuteranno gli automobilisti a orientarsi nella viabilità diversa da quella abituale.

Queste le strade chiuse al traffico e dedicate ai percorsi ciclopedonali:



- Via Cola di Rienzo

- Via Appia Antica

- Via Tiburtina

- Via di Porta S. Sebastiano

- Via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci

- Viale di S. Gregorio: pedonalizzazione parziale limitata alla sola carreggiata lato Palatino. Doppio senso di marcia su carreggiata lato Celio con dispositivi “defleco” per separazione sensi di marcia (sistemazione già prevista da progetto GRAB)

- Via di Santa Bibiana e via G. Giolitti

- Via XX Settembre (completamente chiusa al traffico veicolare, fatta eccezione per ‘ricircoli’ locali e accesso area parcheggio)

- Piazza Venezia: chiusura parziale lato Assicurazioni Generali/Colonna Traiana.

Varco di attraversamento via IV Novembre/via C. Battisti. Doppio senso su lato Palazzo Venezia gestito con separatori “defleco” e presidio Polizia Locale

- Viale delle Terme di Caracalla: pedonalizzazione parziale limitata alla sola carreggiata centrale. Carreggiate laterali per distribuzione e linee bus

- Via Labicana: pedonalizzazione parziale limitata alla sola carreggiata nord lato Collle Oppio.

- Viale Manzoni: pedonalizzazione parziale, transito consentito per ‘ricircoli’ locali.

- Viale Regina Elena: pedonalizzazione parziale limitata alla sola carreggiata lato università.

- Via G. M. Lancisi

- Viale del Policlinico: chiusura carreggiata lato mura

- Via Bissolati: chiusura semicareggiata direzione via Veneto. Via Veneto: chiusura totale da via Bissolati a Porta Pinciana.

- Viale San Paolo del Brasile: percorso interno a Villa Borghese, accessibile solo agli autobus