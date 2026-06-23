L'estate rigenerante a Corte delle Dolomiti: un rifugio fresco tra le montagne del Cadore

Situato a 900 metri di altitudine nel cuore di Borca di Cadore (BL), Corte delle Dolomiti rappresenta la meta perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza all'insegna del benessere e della natura incontaminata. Questo complesso, voluto da Enrico Mattei e realizzato dall'architetto Edoardo Gellner alla fine degli anni '50, si estende su 120 ettari di bosco privato incastonati tra le imponenti cime del Pelmo e dell’Antelao. Lontano dalla canicola e dall'afa urbana, il territorio offre giornate estive piacevolmente miti e notti fresche, con un'aria leggera costantemente profumata di resina. Il villaggio non è solo un luogo di villeggiatura, ma un vero e proprio ecosistema dove l'architettura si fonde con il paesaggio, ospitando strutture come l'hotel Boite, il residence Corte e la celebre chiesa realizzata in collaborazione con Carlo Scarpa.

Una delle esperienze più suggestive da vivere partendo dal villaggio è l'escursione alla Cascata di Borca di Cadore, un percorso immerso in boschi di abeti e larici che, grazie alla sua ombrosità, rimane fresco anche nelle giornate più torride. Il fragore dell'acqua che precipita tra le rocce dolomitiche offre una pausa rigenerante e quasi terapeutica, creando un contatto autentico con l'ambiente circostante. La posizione strategica di Corte delle Dolomiti consente inoltre di esplorare con facilità altre perle del territorio, come il lago di Vodo, il lago di Mosigo a San Vito di Cadore e i suggestivi sentieri che costeggiano il torrente Boite, ideali per chi cerca relax totale in mezzo alla vegetazione.

Per chi predilige un approccio più dinamico e a stretto contatto con gli animali, il MountainLab propone passeggiate a cavallo guidate attraverso i boschi profumati. Grazie al passo lento degli equini, è possibile osservare la natura nei suoi minimi dettagli, vivendo un'esperienza adatta sia ai principianti che ai cavalieri esperti. Allo stesso modo, il territorio è perfetto per gli amanti della bicicletta, grazie alla vicinanza con la Lunga Via delle Dolomiti, una delle piste ciclabili più spettacolari tra il Veneto e il Trentino-Alto Adige. Realizzata sul tracciato dell'antica ferrovia costruita durante la prima Guerra Mondiale, questa infrastruttura green permette di pedalare su pendenze dolci, attraversando gallerie e ponti con una vista continua sulle cime dolomitiche.

Oltre alle attività all'aria aperta, gli ospiti possono scoprire la storia del luogo esplorando, nei pressi delle falesie ai piedi dell'Antelao, sentieri e gallerie utilizzate durante la prima e la seconda Guerra Mondiale, dove la roccia offre un riparo naturale dal calore solare. Per chi invece desidera concludere la giornata rigenerandosi completamente, Corte Spa – Water&Wellness mette a disposizione una grande piscina con vista panoramica. Tra getti per l'idromassaggio, cascate cervicali e il benefico percorso Kneipp per i piedi, il centro benessere rappresenta il coronamento ideale di una vacanza che unisce avventura e comfort, confermando Corte delle Dolomiti come un autentico rifugio di pace e freschezza.

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