A Milano al via la nuova edizione di Custodiscimi, per diventare custodi del verde

Forestami lancia la sfida ai cittadini di Milano e provincia per prendersi cura di 2.500 piante e far crescere la foresta urbana di domani. Appuntamento per sabato 16 maggio.

Il progetto di forestazione urbana Forestami rinnova il suo invito alla cittadinanza con l'apertura delle iscrizioni a Custodiscimi, l'iniziativa promossa da Legambiente Lombardia con il fondamentale sostegno della Fondazione Alia Falck. L'obiettivo di questa edizione è ambizioso e poetico al tempo stesso: affidare 2.500 piantine forestali alla cura dei cittadini di Milano e dei comuni della Città metropolitana. Questi piccoli esemplari, donati dal Vivaio Forestale Regionale di ERSAF, rappresentano il nucleo vitale dei futuri boschi urbani e richiedono l'attenzione di "custodi del verde" disposti a seguirne la crescita durante la loro fase più delicata, dalla primavera fino al prossimo novembre.

Partecipare a questa esperienza di affido temporaneo significa sottoscrivere un vero e proprio patto di custodia fondato sulla responsabilità e sulla sostenibilità. La prenotazione avviene attraverso la piattaforma dedicata, dove i volontari possono scegliere il punto di ritiro più vicino tra i nove Municipi di Milano e i numerosi comuni aderenti, per l'appuntamento fissato per sabato 16 maggio. Durante l'estate, i custodi non saranno soli: potranno contare sul supporto costante degli esperti di Forestami e su momenti di formazione specifica organizzati da Legambiente per garantire che ogni piantina riceva le cure adeguate prima della riconsegna autunnale, quando verranno messe a dimora definitiva nel territorio.

Il palinsesto di quest'anno trasforma l'iniziativa in una vera festa della biodiversità. Il weekend del 16 e 17 maggio sarà infatti animato da un ricco programma di eventi, laboratori di urban gardening, visite guidate nei parchi e passeggiate naturalistiche. Una menzione speciale va al nuovo progetto dedicato agli adolescenti tra i 13 e i 19 anni, curato da Magma Impresa Sociale, che esplora il legame profondo tra la natura e il benessere psico-fisico. Dalle letture per i più piccoli nei parchi cittadini alle esplorazioni scientifiche del BioBlitz nel Parco Nord, Custodiscimi si conferma un'occasione collettiva per incrementare la superficie coperta dalle chiome arboree e migliorare attivamente la qualità della vita nella metropoli.

Per partecipare è necessario candidarsi come custode e fare richiesta della piantina da custodire (fino ad esaurimento disponibilità) sulla pagina web di Custodiscimi, compilando il form che consente di scegliere il luogo dove ritirare la piantina sabato 16 maggio, presso uno dei 9 Municipi del Comune di Milano o in uno dei 9 comuni della Città metropolitana selezionati, dalle ore 10 alle 13.

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