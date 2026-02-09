Storia, natura, sapori sulle Dolomiti: dal Monte Piana al Rifugio Città di Carpi

Sul finire dell’inverno, quando le giornate cominciano ad allungarsi e il sole si riflette sulle cime ancora innevate: è questo il momento per assaporare una montagna diversa, più intima e a misura d’uomo, dove i rumori sono solo quelli della natura. Nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti in Veneto, tra Auronzo e Misurina, si trovano luoghi meno battuti dal turismo che permettono di riconnettersi con la natura e di riscoprire i piccoli piaceri della montagna in inverno.

Sopra Auronzo, tra boschi, ruscelli e fienili

Camminare nel silenzio e osservare come la neve plasma e trasforma il paesaggio è un’esperienza rilassante e allo stesso tempo che ricarica. Anche solo una passeggiata lungo il lago di Auronzo con vista sul monte Tudaio innevato regala un’emozione unica.

Appena sopra la diga di Auronzo, accanto alla chiesetta di Santa Caterina, prendono il via dei sentieri meno noti ai più, ma che offrono scorci davvero suggestivi. Tra le mete che si possono raggiungere anche in inverno con la neve: Namos e Piana da Barco, due piccole località ancora incontaminate.

Chi vuole percorrere l’anello, 5 km totali e 250 metri di dislivello, può partire proprio dalla chiesetta di Santa Caterina e seguire il sentiero attraverso boschi di faggio e pini, godendosi a tratti la vista su Auronzo e il lago dall’alto. Tra piccoli ruscelli e originali sculture create dall’acqua ghiacciata, si raggiunge Piana da Barco, Namos e la zona dei fienili storici.

Viaggio nella storia al Monte Piana

È un percorso più frequentato con la bella stagione, ma anche in inverno con la neve si può raggiungere il Monte Piana. Il punto di partenza è il Lago Antorno che regala un primo paesaggio da cartolina grazie a una spettacolare vista sulle Tre Cime. Da qui si segue la strada militare fino al Rifugio Bosi e poi verso l’altopiano, se la neve è ancora abbondante le ciaspole possono essere un valido aiuto. Dopo due ore circa di cammino si raggiunge la cima: un museo all’aperto della Grande Guerra con trincee e gallerie ancora visibili che raccontano la storia vissuta qui. Se la giornata è limpida la splendida vista spazia dalle Tre Cime di Lavaredo, ai Cadini di Misurina, al gruppo del Sorapis e al Cristallo. È un luogo ricco di fascino, da vivere con lentezza e rispetto.

C’è un’alternativa per raggiungere il Monte Piana: il servizio di motoslitta che parte da Misurina con ritorno in slittino, per chi vuole, lungo lo stesso percorso. Un’esperienza completamente diversa, ma sicuramente divertente e avventurosa, soprattutto per le famiglie e i gruppi di amici.

Un rifugio tra i Cadini

Un’altra meta per vivere la montagna più autentica: il Rifugio Città di Carpi. Aperto in marzo solo nei fine settimana, il rifugio si può raggiungere a piedi, con le ciaspole o con gli sci d’alpinismo a seconda della condizione della neve. In alternativa si può salire direttamente al Rifugio Col De Varda attraverso l’omonima seggiovia e poi da lì raggiungere Città di Carpi.

Il sentiero a piedi, circa 3 ore di cammino, parte dal lago di Misurina e sale sotto la seggiovia Col De Varda fino a raggiungere il percorso battuto che porta direttamente alla meta, a 2.110 metri di altitudine.

Il Rifugio Città di Carpi è un balcone tra i Cadini, che regala un panorama spettacolare sul gruppo del Sorapis e sulle Marmarole, da cui respirare la pace delle vette.

Dopo tanto camminare una pausa culinaria è ideale per ristorarsi e scaldarsi nell’ambiente accogliente del rifugio. La cucina offre piatti tipici alpini, semplici ma genuini, preparati con cura e ingredienti di qualità locali. Tra le specialità: zuppe, canederli, polenta e il classico piatto di uova con speck e patate, fino ai dolci, i grandi classici di montagna: strudel di mele, linzer, torta di grano saraceno.

Tre Cime Dolomiti, slow mountain

Lento, sostenibile, consapevole. Lo slow tourism si applica alla montagna e caratterizza la filosofia del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti in Veneto. Qui, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, la vacanza è autentico relax che nasce da paesaggi ancora incontaminati, dove la natura è la vera protagonista.

Non è la montagna delle catene alberghiere, delle piste affollate, dei grandi numeri. È la terra delle Tre Cime di Lavaredo, di Auronzo e Misurina. Un paradiso naturale dove trovare la propria dimensione e il giusto ritmo, assaporare accoglienza e genuinità. Per una vacanza che rigenera.

