Tra lettiere hi-tech, cucce da esterno e giochi intelligenti, volano le ricerche online legate ai gatti e al loro intrattenimento

"Per celebrare la Giornata Nazionale del Gatto il 17 febbraio, Trovaprezzi.it ha analizzato cosa hanno cercato gli utenti nell'ultimo anno tra cibo e accessori per cani e gatti. I dati mostrano un quadro moderno e interessante, dove la passione per i piccoli felini gioca un ruolo centrale.

Misteriosi, indipendenti, ma sempre più centrali nella vita quotidiana degli italiani. I gatti non sono solo compagni silenziosi delle nostre case, ma veri protagonisti delle scelte di consumo. In occasione della Giornata Nazionale del Gatto (17 febbraio),Trovaprezzi.it ha analizzato lericerche dell’ultimo anno relative agli accessori e agli alimenti per i cani e i gatti, evidenziando un ritratto curioso e molto attuale con una forte componente felina.

Il quadro che emerge è chiaro: tra letop ricerchedella categoria Accessori e Giochi Cani e Gatti, quelle riconducibili al mondo gatto rappresentano il63%. Un dato che racconta molto più di una semplice preferenza: oggi il gatto è sempre più considerato un membro della famiglia, da accudire, stimolare e coccolare con prodotti pensati per il suo comfort e il suo benessere.

L’interesse degli italiani per i prodotti dedicati ai cani e gatti ha registrato una forte accelerazione nei primi mesi del 2025. Agennaio 2025, infatti, le ricerche in Articoli per Veterinaria, Alimenti Cani e Gatti e Accessori e Giochi Cani e Gatti sono cresciute del+106% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mantenendosi costante anche a gennaio 2026.

Lettiera, ma non solo: la top list degli accessori più amati

Scorrendo la classifica degli accessori più cercati online, emerge una vera e propria “gatto-mania”.

In cima alla lista si confermano lelettiere autopulenti, simbolo di una ricerca crescente di soluzioni pratiche e tecnologiche, capaci di semplificare la gestione quotidiana e migliorare l’igiene domestica. Subito dopo compaiono lelettiere in silicio, apprezzate per l’elevata capacità assorbente e per il controllo degli odori, insieme alle lettiere chiuse in acciaio inox, sinonimo di durata, facilità di pulizia e design minimale.

Accanto alle soluzioni più hi-tech, cresce anche l’attenzione verso l’ambiente: tra i prodotti più cercati figurano infatti lelettiere ecologiche, come quelle in tofu o in materiali naturali, scelte da chi desidera ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla praticità.

Ma il benessere del gatto non si ferma alla lettiera. Nella top 20 trovano spazio anche lecucce da esterno per gatti, spesso in legno, ideali per chi ha giardini o terrazzi e vuole garantire un rifugio confortevole ai propri amici felini durante tutto l’anno. Non mancano poi glialberi tiragraffi, veri must-have per stimolare il gioco, l’attività fisica e il naturale bisogno di graffiare.

Tra le ricerche più curiose spiccano anchegiochi interattivi e accessori pensati per contrastare la noia e favorire la stimolazione mentale, segno di una crescente attenzione non solo alla salute fisica, ma anche a quella comportamentale dei gatti.

Cibo: meno ricerche, ma sempre più mirate

Nel mondo dell’alimentazione di cani e gatti il quadro è più equilibrato. Nel comparto Alimenti Cani e Gatti, le ricerche riconducibili ai gatti pesano per il29%, mentre i cani restano protagonisti soprattutto per le confezioni di grandi dimensioni. Il prodotto più cercato in assoluto è infatti il sacco da 20 kg di crocchette per cani, simbolo di acquisti programmati e orientati al risparmio.

Per i gatti, però, emergono segnali interessanti: tra i prodotti più cercati figuranoalimenti umidi funzionali,formule veterinarieesoluzioni pensate per esigenze specifichecome l’idratazione, la digestione o il recupero fisico. Un segnale chiaro di come anche la nutrizione felina stia diventando sempre più mirata e “premium”.

Chi sono i più affezionati agli amici a quattro zampe

L’identikit degli utenti che cercano prodotti per animali su Trovaprezzi.it racconta una passione trasversale. Ledonnerappresentano il61%delle ricerche, ma laquota maschileè sempre più rilevante (39%).



Lefasce d’età più attivesono quelle35-44 anni e 45-54 anni(entrambe al23%), seguite dai25-34enni(20%), a dimostrazione di come l’amore per gli animali accomuni generazioni diverse.

Dal punto di vista geografico, laLombardia si conferma la regione più attiva online, con il32%delle ricerche, seguita daLazio(12%) edEmilia-Romagna(8%). Chiudono la classifica delle regioni più attiveCampania, Piemonte e Veneto.

Come cambiano i prezzi.

Come avviene in tutti i mercati caratterizzati da una domanda in espansione, anche nel segmento pet economy l’aumento dell’interesse si riflette inevitabilmente sulle dinamiche di prezzo. Le analisi condotte internamente da Trovaprezzi.it sulla categoria “alimentazione per cani e gatti” evidenziano infatti una marcata volatilità al rialzo del comparto: nel gennaio 2026 i prezzi minimi medi della categoria sono risultati superiori del 3,77% rispetto allo stesso mese del 2025, con un incremento che supera i 10 punti percentuali nel confronto con gennaio 2023. Un trend che segnala non solo la crescente centralità del settore, ma anche l’impatto congiunto delle pressioni inflattive, rendendo oggi più che mai strategico per i consumatori affidarsi a strumenti di comparazione per individuare le migliori opportunità di acquisto.

