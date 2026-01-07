Tpl e qualità dell'aria, Veneto: torna il bando regionale per gli abbonamenti agevolati

Al via il bando per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus, tram e treni regionali).

“Dopo il successo dell’edizione precedente, torna anche per il 2026 il sostegno della Regione del Veneto a chi sceglie la mobilità sostenibile. Si tratta di una misura che si inserisce pienamente nelle linee d'azione previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), il quale individua nel potenziamento del trasporto pubblico uno dei pilastri fondamentali per l'abbattimento delle emissioni inquinanti nei nostri centri urbani”. Lo sottolinea l’assessore all’Ambiente, Elisa Venturini di Regione Veneto, annunciando l'apertura del bando per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus, tram e treni regionali). “Un provvedimento lungimirante – prosegue l'Assessore – per il quale la Regione stanzia 5 milioni di euro, puntando a ridurre sensibilmente il traffico veicolare privato e, di conseguenza, lo smog”.

Dettagli del Bando:

Dalle ore 10:00 di lunedì 12 gennaio, i cittadini maggiorenni residenti in Veneto, proprietari di autoveicoli o motoveicoli, potranno richiedere il contributo tramite voucher. Il valore del bonus è di 200 euro (ridotto a 160 euro per chi ne ha già usufruito nella scorsa edizione).

Modalità di presentazione:

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale entro le ore 12:00 del 31 agosto 2026.

Il provvedimento è stato formalizzato con il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 444 del 24 dicembre 2025 (pubblicato nel BURV n. 172 del 30/12/2025), che contiene l’elenco degli abbonamenti ammessi e il calendario di attivazione differenziato per azienda di trasporto.

