Rock the Dolomites: 13 concerti in 9 location diverse, dal 19 al 28 marzo 2026

L'ormai celebre Winter Music Festival torna a far vibrare le montagne più belle delle Dolomiti. Musica, sci e divertimento lungo le piste più belle della Val Gardena.

Nel mese dimarzo,da giovedì 19 a sabato 28, la musica rock tornerà a essere protagonista, conRock the Dolomites, nelle soleggiate terrazze delle baite e dei rifugi, lungo le piste mitiche di Selva di Val Gardena, dove tutti gli appassionati di sci e di musica potranno divertirsi e ballare, circondati dalle montagne più belle del mondo.

Giunta alla dodicesima edizione, questa kermesse è diventata uno degli eventi musicali più suggestivi dell’arco alpino, tra le vette più iconiche delle Dolomiti. Un festival unico nel suo genere, capace di unire musica dal vivo, paesaggi mozzafiato e l’energia autentica delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO.

Anche quest’anno,Rock the Dolomitesporterà concerti e performance inlocationd’eccezione, trasformando rifugi e spazi naturali in palchi a cielo aperto. Un evento che supera il concetto tradizionale di festival, offrendo al pubblico la possibilità di vivere la musica in un contesto naturale, tra panorami spettacolari e aria di alta quota.

Rock the Dolomitesè un incontro tra generi, persone e territori, dove artisti e pubblico condividono momenti irripetibili, in equilibrio tra natura e suono, e invita appassionati di musica e amanti della montagna a prepararsi ad assistere a un’edizione che promette, ancora una volta, emozioni intense, adrenalina e sensazione di libertà, nel cuore delle Dolomiti.

Nove giornidi musica e divertimento: il calendario dei concerti prevede ben13 appuntamenticon altrettante band, in 9 differentilocations. Vediamoli nel dettaglio.

Il concerto di apertura sarà affidato aMad Dark Lady,giovedì 19 marzoalle 16:00, presso laBaita PRA VALENTINI. La band propone un rock esplosivo e coinvolgente, portando sul palco brani che hanno fatto la storia del genere, in un viaggio musicale intenso. Nata nel 2020, la formazione ha attraversato diversi cambiamenti fino a consolidarsi nel 2025, trovando una propria identità sonora. Ogni brano viene arrangiato ed eseguito con personalità, dando vita a performance autentiche.

Venerdì 20 marzoalle 12.30, ci si sposterà allaDANTERCEPIESMountain Lounge, conThe Pop Show, un duo, Samuele Rossin e Nicola Cipriani, dall’anima acustica, che unisce strumenti elettrici ed elettronici e live loops. Il risultato è un’esplosione di pop dal vivo, arricchita da echi di reggae, funk e folk rock, con grandeinterplay sul palco.

A seguire, nella stessa location, alle 14.30si terrà un secondo concerto con isun | sëida, una band rock della Val Gardena, nata alla fine del 2022. I cinque musicisti, Pauli, Gabriel, Ujep, Martin e la cantante Carmen, amano interpretare noti successi rock e comporre brani originali. Cantano in italiano, tedesco, inglese e ladino, esprimendo così la loro diversità culturale.

Dopo la pausa disabato 21 marzo, si riprenderà, allaBaita SASLONCH,domenica 22 marzo(ore 10.30) conMaria De Val, una cantautrice e polistrumentista altoatesina, capace di unire art pop, indie folk e sperimentazione, in uno stile personale e raffinato. Le sue canzoni raccontano storie profonde e contemporanee, tra identità, emozione e libertà espressiva.

Stesso giorno e sempre presso laBaita SASLONCH, ma alle 13.00, sarà la volta deiKLANG, una band berlinese composta da quattro musicisti, uniti inizialmente da un forte senso di alienazione. Il loro suono è un post-punk distopico per la generazione post-everything, pre-nothing, tra ansia apocalittica e audacia istintiva, paura e speranza. Dopo tour internazionali e presenze in playlist Spotify editoriali, si sono affermati partendo dalla scena DIY di Berlino.

La giornata didomenica 22 marzo(ore 16.30) si concluderà all’Après Ski Bar La Stua, con iPëufla, un gruppo rock-pop gardenese, attivo da oltre 30 anni, che gode di grande popolarità presso il pubblico locale. La band, composta da cinque membri, propone brani originali e cover in diverse lingue.

Due gli appuntamenti da segnare in calendario perlunedì 23 marzo, entrambi al Danter Eat: alle13.30,Tony Sghembo, un garage-blues-sextet-trio dalla Valpolicella che fonde psichedelia, desert e folk con groove anni ’60 e una solida anima soul-funk. Basso e batteria vengono suonati simultaneamente. Strumenti e microfoni sono in parte autocostruiti.Alle 16.00, leLiving Dolls, una cover band rock e pop rock nata nel 2010 in Friuli-Venezia Giulia, con oltre cento brani in repertorio e più di 200 concerti. Hanno suonato in importanti eventi in tutta Italia e partecipato al programma The Band su Rai 1, distinguendosi per live intensi e travolgenti.

Altra band tutta al femminile prevista permartedì 24 marzo (ore 16.00), presso l’Après Ski Snowbar: leVenusia.Unite dalla passione per la musica, le Venusia sono nate con l’intento di accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta dei più grandi brani del rock, trasmettendo tutta la loro energia.

Mercoledì 25 marzo,alle ore 13.30, alRifugio Salei, sarà la volta deiWaydlee, una band rock energetica, nota per la sua appassionata presenza sul palco e l'energia avvincente. Il gruppo, composto da tre musicisti della Val Gardena, devoti e unici, porta sul palco la magia dei successi internazionali senza tempo, permettendo al pubblico di rivivere ricordi dei tempi d'oro del rock e del pop.

Il giorno dopo,giovedì 26 marzo, presso laBaita Miara,alle ore 13.30, iLucky17 intratterranno il pubblico con un sound energico e autentico, riportando sul palco lo spirito delle origini del rock, tra groove, stile e divertimento. ILucky17sono sei amici uniti dalla passione per il rock’n’roll degli anni ’50, con oltre dieci anni di palchi sulle spalle; hanno suonato in tutto il Nord-Est, trasformando ogni concerto in una vera festa rock’n’roll.

Presso laBaita Panorama,venerdì 27 marzo,alle 14.30, iKillbilly’s, con anni di esperienza internazionale alle spalle e una passione inesauribile, sono una band che incarna l’essenza del Rock’n’Roll. Il loro sound unisce il linguaggio Neo-Rockabilly e Blues ad influenze Surf, Garage-Punk con un'attitudine sfacciatamente Rock. Definiti spesso una “Rock’n’Roll Explosion,” questa band incendia i palchi europei dal 2016. La chicca visiva dello show è il contrabasso: il contrabbassista suona spesso in piedi sullo strumento, spingendosi fino a vere e proprie acrobazie che rendono il live ancora più spettacolare.

Infine, concerto di chiusura conDie DraufgängeralCol de Mulin Bridge,dalle 17.30. Die Draufgänger è una band austriaca di party-schlager e volksmusik nata nel 2001 nella Steiermark. Celebri per il loro stile contagioso e le hit come "Cordula Grün", mescolano ritmo, melodie folk e schlager per creare un’atmosfera di festa pura. Sono tra le band più richieste per eventi e open-air, con performance energiche e coinvolgenti.

Il calendario completo dei concerti è disponibile presso:https://www.rockthedolomites.com.

