Esperienze a cavallo nelle Marche proposte da ButteroZone tra bellezza ed emozione

L’idea di ButteroZone nasce dalla passione di Giacomo e di sua moglie Erica per i cavalli e per la propria terra, e dalla voglia di trasmetterla e condividerla in prima persona.

Ci sono luoghi dove l’armonia delle forme crea meraviglie naturali. Paesaggi nei quali i colori e i volumi di spazio, cielo, colline si fondono in un tutto che incanta i sensi: leMarchene costituiscono un esempio. Proprio qui, nel territorio che ha ispirato il poeta Leopardi,ButteroZonepropone esperienze a cavallo con qualcosa in più: l’autenticità di un amore genuino.

La filosofia che sta alla base di ButteroZone, e che con entusiasmo Giacomo sostiene, si basa su quattrosemi, piantati con amore e fatti germogliare con cura ed attenzione.

Esclusività

L’esclusività è generalmente intesa come lusso, e anche in questo caso ButteroZone la reinterpreta in chiave più raffinata. Il vero privilegio è avere la possibilità dicogliere i dettagli della natura e del territorio: ciò che viene valorizzato sono i particolari, l’unicità dell’esperienza. Cavalcare tra boschi e colline, guadare piccoli torrenti seguendo il canto degli uccelli tra lepri e scoiattoli in uscite personalizzate – con un massimo di due o tre partecipanti – regala emozioni di valore supremo.

Connessione

Oggi si dice che siamo tutti connessi, ma si tratta perlopiù di un concetto virtuale. La connessione che porta avanti ButteroZone è invece estremamente reale, tattile concreta. L’idea è creare una connessione intensacon i cavalli, e con sé stessi, proprio grazie al rapporto con questi esseri straordinari ed estremamente intelligenti: una fiducia e una consapevolezza profonde. Proprio per questo la prima mezz’ora viene dedicata all’avvicinamento: l’essere umano e il cavallo iniziano ad ascoltarsi reciprocamente in modo graduale, prendendo confidenza e stabilendo unfeelingche è parte fondamentale dell’esperienza. La connessione si estende poi in modo naturaleal territorio e ai suoi prodotti, fino ad abbracciare tutte lepersoneche si incontrano sul cammino e durante le escursioni.

Passione

ButteroZone è nato nel 2021 proprio da questa passione per i cavalli e per il territorio, tramandata anche dalle famiglie, che unite hanno dato vita ad una rete direlazioni e attività pensate per avvicinare ai cavalli con dolcezza, anche per la prima volta. Il percorso è studiato per occupare circa una mezza giornata, da vivere in tutta serenità: la mezz’ora di avvicinamento al cavallo è concepita per arrivare nel giusto mood alla passeggiata, che ha una durata di circa 50 minuti. La meta dell’escursione è sempre un meraviglioso punto di ristoro, dove Erica ha provveduto ad allestire un accogliente momento a base di prodotti locali, da gustare durante una sosta di circa 45 minuti.

Amore

L’amore è il motore che muove tutto quanto, ciò che ha consentito a ButteroZone di progredire e diventare una realtà che coinvolge Giacomo, Erica e le loro famiglie, e che idealmente avvolge gli ospiti che vengono accolti aIl Giardino Segreto, dove vivono i cavalli. Rigoletto e Libera, di razza maremmana, insieme a Zingara, dell’antica razza del Catria originaria di questi luoghi, attendono gli ospiti per accompagnarli in un’avventura emozionante.

“La nostra idea – spiega Giacomo – nasce da uno sconfinato amore, prima di tutto reciproco, che si riverbera in amore per la natura, gli animali, e tutto il territorio e quanto di meraviglioso ha da offrire. Abbiamo creatoButteroZoneper poter far conoscere tutto questo a chi ha voglia di avvicinarvisi: il nostro sogno era poter condividere tanta bellezza. Per immergervisi bisogna viverla in prima persona, creare contatto, connessione, relazione, e qui si ha l’occasione di avvicinarsi alla vita delle persone vere, oltre che a un territorio. Dopo diversi anni di attività posso affermare che una delle più grandi soddisfazioni è vedere come chi viene da noi arriva come ospite, ma riparte come amico”.

L’originale approccio di Giacomo ed Erica – studiato e perfezionato prima di renderlo realtà - rende ButteroZone qualcosa di unico nel mondo del cavallo, che si concretizza nelleButteroExperiencein sella, con destinazione in diverse location per l’aperitivo. Rito italiano amatissimo e tradizionalmente collocato in città, il pre-dinner qui assume sfumature di poetica e bucolica bellezza, tutte da scoprire.

Si può scegliereAperinfiume, con un percorso che porta sul fiume Cesano, che segna il confine tra le province di Pesaro e Ancona. Si tratta di un luogo silenzioso e suggestivo, dove viene sistemato il romantico tavolino in ferro battuto per una pausa con i piedi accarezzati dalla fresca acqua della corrente. Suggestivo anche l’Aperincollina, checonduce invece fino a un punto panoramico, dal quale lo sguardo può abbracciare il monte Catria, valli, colli e giungere fino al mare Adriatico.Aperinballainveceriporta alle feste sull’aia di un tempo, in quanto in questo caso il momento gourmet è apparecchiato direttamente su una balla di fieno. E ancoraAperinlocanda, che guida fino ad un panorama scenografico nel borgo antico di Montalfoglio, dove ci si accomoda appunto ad una botte;Aperinfrantoio, novità che conduce a uno dei luoghi di produzione del nettare d’oliva, eccellenza regionale;AperiEnnio, che porta invece nella cantina del signor Ennio, dove poter sorseggiare il vino di sua produzione servendosi direttamente dalle sue vecchie botti in legno, ed ascoltare una miniera di storie ed aneddoti del territorio; e l’idea chicAperintartufo. Quest’ultima prevede l’uscita a cavallo con la guida e un trifolino, il cercatore di tartufo accompagnato dal suo cane, per assistere alla caccia al prezioso fungo ipogeo. Naturalmente, in caso di ricerca fruttuosa, il tartufo fresco diventa il protagonista dell’aperitivo su crostini e stuzzichini.

Per avere un’idea delle diverse proposte si possono seguire i canali socialInstagrameFacebookdiButteroZone, sempre aggiornati e con i diversihashtag#aperinfiume, #aperincollina, #aperinfrantoio, #aperinballa, #aperinbotte, #aperiEnnio e #aperintartufo. I percorsi sono creati per un massimo di tre persone ed è richiesta la maggiore età, i prezzi sono su richiesta e le attività si svolgono lungo tutto il corso dell’anno.

