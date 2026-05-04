Castanetum Flower Festival 2026: l’Italia celebra la magia dei castagneti in fiore

L'estate italiana del 2026 si arricchisce di una nuova e suggestiva manifestazione dedicata alla valorizzazione del territorio: il Castanetum Flower Festival. Organizzato dall’Associazione Nazionale Città del Castagno, l'evento si svolgerà dal 20 giugno al 20 luglio per celebrare la spettacolare fioritura dei castagneti, un momento dell'anno in cui le montagne si tingono di bianco e oro. Grazie al supporto di partner autorevoli come ANCI, UNCEM, Legambiente e Slow Food, il festival si configurerà come un appuntamento nazionale diffuso che attraverserà l'intera penisola per cinque weekend consecutivi. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare i boschi in veri e propri palcoscenici naturali, invitando turisti e comunità locali a scoprire il ciclo vitale del castagno ben prima del tradizionale raccolto autunnale, promuovendo una riscoperta esperienziale delle aree interne e della loro biodiversità.

Il programma del festival propone un'immersione totale nella natura e nelle tradizioni locali, offrendo attività che spaziano dal benessere alla cultura gastronomica. I visitatori potranno partecipare a sessioni di trekking guidato lungo sentieri didattici, esplorare antichi mulini e metati o godersi pic-nic all'ombra delle fronde secolari. Non mancheranno momenti di approfondimento con talk dedicati ai produttori locali, mercatini dell'artigianato e degustazioni di menù tematici a chilometro zero, pensati per esaltare il legame profondo tra il bosco e la tavola. Come sottolineato dal coordinatore del progetto Massimo Seragnoli, l'evento rappresenta un’occasione unica per dare visibilità ai Castagni Patriarchi e per sostenere attivamente l'economia montana attraverso un modello di turismo consapevole e sostenibile che vive durante tutto l'anno.

Un aspetto fondamentale del Castanetum Flower Festival è la sua capacità di adattarsi ai ritmi biologici della natura: le amministrazioni comunali coinvolte potranno infatti calibrare i propri programmi seguendo il progressivo fiorire degli alberi, che risale la penisola da Sud a Nord. L'iniziativa si inserisce inoltre nel più ampio quadro di promozione della Strada Nazionale del Castagno, progetto sostenuto dal MASAF per valorizzare questa risorsa come pilastro dell'ecosistema montano. I Comuni aderenti riceveranno un supporto digitale completo per la promozione, garantendo una visibilità nazionale a realtà che spesso restano fuori dai circuiti turistici di massa. Con questo festival, l'Italia riafferma il proprio impegno nella tutela del patrimonio castanicolo, trasformando una fase biologica in un'opportunità di crescita e socialità per l'intero Paese.

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