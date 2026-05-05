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Telepass e Fortech: il rifornimento diventa smart in 5.000 stazioni di servizio

Pubblicato il: 06/05/2026
Autore: Redazione GreenCity
Siglata una partnership strategica per pagare il carburante via App: entro il 2028 l'integrazione coprirà capillarmente la rete nazionale, semplificando la sosta agli automobilisti.

La mobilità connessa in Italia compie un importante passo avanti grazie all'accordo tra Telepass e Fortech. La collaborazione punta a digitalizzare l'esperienza del rifornimento, permettendo a milioni di utenti di pagare il carburante direttamente dallo smartphone tramite l'App Telepass. Il servizio elimina la necessità di contanti o carte fisiche, rendendo l'operazione immediata e sicura. Il rollout del progetto inizierà già nel corso del 2026 con l'attivazione di circa 600 punti vendita, con l'ambizioso obiettivo di raggiungere 5.000 stazioni integrate entro la fine del 2028.

Grazie a questa operazione, la rete di stazioni di servizio accessibili tramite l'ecosistema Telepass supererà quota 7.500 unità nel 2026, consolidando la piattaforma come punto di riferimento per la mobilità quotidiana, sia urbana che extra-urbana. La tecnologia di Fortech funge da vero e proprio connettore tra il mondo digitale e l'infrastruttura fisica, garantendo una perfetta interoperabilità tra i sistemi di pagamento e le colonnine di erogazione. Questa sinergia non solo facilita la vita dell'automobilista, ma offre anche scalabilità operativa alle reti indipendenti e ai piccoli-medi operatori che possono così accedere a un bacino di utenza vasto e tecnologicamente evoluto.

L'integrazione annunciata rappresenta però solo il primo tassello di una strategia più ampia volta alla creazione di un hub di servizi ancillari. L'infrastruttura tecnologica sviluppata è infatti già predisposta per accogliere in futuro altre funzionalità legate alla cura del veicolo, come il lavaggio auto smartWASH, la ricarica dei veicoli elettrici e la gestione dei parcheggi. Per Telepass e Fortech, la sfida è trasformare la tradizionale stazione di servizio in un punto di sosta intelligente e multifunzionale, dove ogni necessità legata allo spostamento può essere risolta con un semplice tocco sul display del cellulare.



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