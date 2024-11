Ecobnb.com, la piattaforma per prenotare le vacanze eco

Secondo Consumption and Environment il turismo è la quarta causa di inquinamento ambientale in Europa, e più del 20% della CO2 prodotta durante le nostre vacanze è legata alla ricettività turistica.

Alla luce di questa piena consapevolezza lo sguardo dei turisti ha dunque iniziato a rivolgersi a proposte alternative attente all’ambiente, alla conservazione e al rafforzamento delle comunità locali, al territorio in tutte le sue espressioni. Sono interessati a proposte che soddisfino la coscienza ambientale crescente e, consapevoli sempre più del loro impatto sul Pianeta. Chiedono viaggi sostenibili e politiche governative di sostegno.

Il turismo sostenibile si sta affermando sempre più, a livello mondiale, come trend pronto a rivoluzionare il settore turistico. Secondo quanto svelato da un recente report di Coherent Marketing Insights, il mercato globale del turismo sostenibile raggiungerà̀ nel corso del 2024 un valore pari a 2,61 miliardi di dollari e si stima che, entro il 2031, arriverà̀ a toccare gli 8,73 miliardi di dollari di valore, con un tasso di crescita annuale composto del +18,8% e una crescita percentuale, durante il periodo di previsione, pari al +234%.

I principi ESG (Environmental, Social and Governance) indicano ormai un vero e proprio rating, spesso conosciuto come rating di sostenibilità che esprime l'impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa o di una organizzazione che opera sul mercato. La loro adozione nel settore turistico non è solo una tendenza, ma un passo fondamentale per garantire che il fascino delle destinazioni turistiche rimanga intatto e non vada a scapito del pianeta e delle sue comunità̀.

Da tutto questo fermento è nato Ecobnb.com, una community dedicata al turismo responsabile e una piattaforma per trovare ospitalità in armonia con la Natura che propone vacanze rispettose verso ambiente e generazioni future, promuovendo l’unione tra viaggiatori alla ricerca di atteggiamenti virtuosi e imprenditori locali che hanno investito le loro risorse in un futuro migliore per il Pianeta Terra.

La proposta di ospitalità deve rispettare almeno 5 di 10 caratteristiche ambientali riconosciute dalle principali certificazioni internazionali (cibo biologico o a km zero, energia da fonti rinnovabili, raccolta differenziata oltre l'80%, raggiungibilità senza auto, pannelli solari, riduttori di flusso per il risparmio dell'acqua, detergenti ecologici, lampadine a basso consumo, riuso delle acque piovane) per farla trovare in rete a persone interessate al turismo consapevole. In pochi click chi viaggia può prenotare sistemazioni che risparmiano fino al 90% di CO2 rispetto a un hotel tradizionale: dal rifugio a zero emissioni al bed & breakfast biologico. Si può prenotare una casa sull'albero in Piemonte o un agriturismo biologico immerso tra le colline delle Marche, un glamping naturale a pochi passi dal mare della Liguria, un igloo di ghiaccio tra le Alpi, o un antico borgo trasformato in albergo diffuso.

Secondo il fondatore di Ecobnb, Simone Riccardi «Ecobnb non è solo un portale di prenotazioni, ma una community dedicata alla promozione di un nuovo modo di viaggiare. Qui chiunque può condividere la propria ospitalità ecologica e contribuire a un futuro più sostenibile.»

Nel Blog di Ecobnb si trovano itinerari di viaggio lenti, come per esempio percorsi in bicicletta o in canoa, trekking con i muli e itinerari in treno, consigli per scoprire mete semplici e low cost, come le terme naturali, e informarsi su come ridurre l'impronta ecologica delle proprie vacanze.

Ecobnb si caratterizza per una serie di opzioni uniche. Dalla maschera di ricerca si può scegliere un b&b alimentato al 100% con energie rinnovabili, oppure strutture dove il cibo servito è rigorosamente biologico e local, hotel con servizio biciclette per gli ospiti, o casolari riqualificati in maniera sostenibile in aree dove esistono itinerari di eco-turismo. Ogni ospitalità ecologica è verificata dai viaggiatori, che insieme al team di Ecobnb ne certificano la qualità, lasciando dopo il soggiorno la loro recensione sugli aspetti ecologici.

Per rendere più accessibile questo cambiamento ecologico, le Gift Card di Ecobnb permettono di regalare esperienze uniche e rispettose dell’ambiente: dalla notte in una casetta tra i rami di un albero, al pranzo vegano e biologico in una fattoria, dal weekend in una tenda yurta con aperiyoga al tramonto, al trekking con gli asini in un piccolo borgo eco-sostenibile. In pochi semplici passaggi, sia privati che aziende possono creare una carta regalo personalizzata dell’importo desiderato, valida per migliaia di esperienze e soggiorni eco-friendly, e riceverla immediatamente via e-mail. Questa è molto più di un’idea regalo sostenibile: riduce gli sprechi, permette a chi la riceve di vivere avventure indimenticabili e contribuisce a sostenere una rete di strutture ricettive che investono concretamente in un futuro migliore.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.