Al via i principali eventi gastronomici della Carinzia

Festival, esperienze e eventi per mettere in tavola il buon cibo di qualità della Carinzia.

Dalla primavera fino all’autunno inoltrato, in Carinzia hanno inizio i principali eventi gastronomici di questa regione, dove i prodotti locali e stagionali, ma soprattutto le tre culture confinanti (sud dell’Austria, Italia e Slovenia), dànno vita a specialità tipiche di questa terra.

La Carinzia ha sempre considerato la gastronomia uno dei suoi punti di forza e, infatti, vanta il primato di essere stata la prima al mondo a meritare l’ambito riconoscimento di “destinazione Slow Food Travel” nelle valli Gailtal e Lesachtal/Weißensee, dove si può scoprire e gustare il meglio della cucina dell’Alpe Adria. In seguito, si sono aggiunte altre destinazioni. Attualmente, sono quindi 3 le zone turistiche che offrono “esperienze Slow Food”, dove gli ospiti sono invitati a conoscere direttamente i produttori e il lavoro che ogni prodotto particolare richiede.

1) Tavole intorno al lago Millstätter See

Fino al 19 ottobre, per questo evento, gli esclusivi palchi e i paesaggi naturali intorno al lago Millstätter See si trasformano in punti di ristoro culinari. Il concetto riflette ciò che rende speciale la regione: affascinanti esperienze nella natura, momenti unici con laghi e montagne, fascino del sud, agricoltura sostenibile e autentica proprio come richiesto da Slow Food.

Godere della tradizione culinaria in compagnia e in luoghi speciali: questo è l’intento delle Tavole intorno al lago Millstätter See, dove le aziende presentano la loro “cucina rustica”, caratterizzata da erbe aromatiche commestibili, verdure selvatiche, pesce e prelibatezze regionali.

Una volta alla settimana, in luoghi a dir poco magnifici, le fastose tavole imbandite (ognuna con un tema diverso) danno prova della varietà e della ricchezza dell’offerta culinaria di questo territorio, così come dell’ospitalità della sua gente. Ogni tavola sarà assolutamente diversa dall’altra, anche come contesto.

2) Festa del pane

Nella valle Lesachtal, la Festa del pane fatto in casa rappresenta un salto nel passato per come viene vissuta. Tutto il villaggio, infatti, contribuisce a dare una mano per l’organizzazione degli eventi musicali ma soprattutto dei workshop per la corretta preparazione del pane, Presidio Slow Food. La pasta viene diligentemente impastata e cotta durante il festival e tutti i partecipanti alla festa avranno la possibilità di tornare a casa con un sacchetto pieno di pane fresco, fragrante e sano. Chi vuole approfittare delle tante offerte di questo territorio, potrà recarsi a visitare i musei del violino e del calzolaio.

3) Le Giornate della cucina Alpe-Adria

Dal 6 al 22 settembre si svolgeranno le Giornate della cucina Alpe-Adria che per questa edizione proporranno ai partecipanti 4 tour (“Dal fornaio all’azienda vinicola”, “Tra le città dei draghi e l’entroterra sloveno”, “Alla scoperta dei sapori friulani nei dintorni di Udine”, “Slow Food Tour”) alla scoperta di produttori d’eccezione, di alimenti straordinari e di ristoranti particolari con chef maestri d’arte gastronomica tra Carinzia, Slovenia e Italia.

Per coloro che preferiscono non prendere la macchina, durante le Giornate della cucina Alpe-Adria, troveranno 80 fra i migliori produttori del territorio direttamente a Klagenfurt, distribuiti nel centro storico rinascimentale: eccellenti produttori di alimenti selezionati provenienti dalla Carinzia, Slovenia, Istria, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

L’attesissimo “Genussmeile“ o Miglio del Gusto Alpe-Adria, si svolgerà dal 19 al 21 settembre in Neuer Platz.

4) KunstSinn

Dal 6 al 29 settembre a Neuhaus e nella Carinzia meridionale, una serie di appuntamenti che coniugano il grano saraceno e il mondo dell’arte e della musica. Il 28 settembre, ad esempio, si terrà una serata di esperienze uniche per tutti i sensi. Con il menu gourmet di 4 portate e il programma musicale di altissimo livello con il trio "Keischn Kunterbunt", in cui gli eccezionali artisti Tonč Feinig, Hannah Senfter e Edgar Unterkirchner si esibiranno insieme sul palco.

5) Notti gastronomiche a Bad Kleinkirchheim Dalla metà di settembre alla metà di ottobre, ogni venerdì e sabato, Bad Kleinkirchheim propone le “notti gastronomiche”, un viaggio culinario all'insegna del gusto, per immergersi nella cucina regionale e sostenibile della Carinzia e nella sua varietà di delizie.

Le notti gastronomiche nascono proprio per rappresentare il legame con il territorio della zona e per promuovere la preziosa collaborazione tra i produttori carinziani e i cuochi di Bad Kleinkirchheim.

La carne e i latticini, infatti, provengono da allevatori della regione, le verdure sono scelte in base alla stagione.

Di sera, le trattorie e i ristoranti che aderiscono all’iniziativa propongono prelibati menù di più portate, da gustare con anima e corpo. I piatti vengono preparati esclusivamente con prodotti locali e genuini.

Per ulteriori informazioni sulle Notti gastronomiche a Bad Kleinkirchheim:

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.