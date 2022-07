Painting Lesson a Baglio Oneto di Marsala

La tradizione del Grand Tour, iniziata nel 17esimo secolo e che ha dato origine alla cultura del viaggio di piacere – oltre che alla parola stessa

- ha portato molti giovani aristocratici a scoprire le bellezze dell’Europa. Non a caso l’Italia era spesso la destinazione finale del percorso, forse dapprima per questioni geografiche, poi per ragioni sentimentali. E in questa nostra lunga Italia il lembo estremo della

ha costituito il

per molti artisti, che se ne sono perdutamente innamorati.

Ripercorrendo questa esclusiva abitudine degli intellettuali

, per chi voglia mettere alla prova il proprio talento durante il soggiorno. Ispirati dalla meravigliosa vista sulle isole Egadi, si può cercare di rendere sulla tela il caleidoscopio di emozioni che una vacanza a Baglio Oneto è in grado di evocare. Probabilmente qualche giovane viaggiatore del Grand Tour avrà posato nei secoli scorsi lo sguardo sulla antica torre – settecentesca – del Baglio, e ne sarà stato colpito. O chissà, forse avrà anche trovato ospitalità tra queste mura.

Oggi è possibile soggiornare in una delle 47 camere, tutte rinnovate nel 2020, e lasciarsi travolgere dalla dolce atmosfera senza tempo che vi si respira. La lezione di pittura si svolge all’aria aperta, e inizia con una breve illustrazione delle tecniche di stesura del colore.

Il prezzo per una sessione parte da 120 euro a persona, e il corso viene organizzato su richiesta. Tra i souvenir da portare a casa dal viaggio può spiccare così una tela unica, realizzata in prima persona, qualcosa di prezioso da regalare o tenere per sé.

