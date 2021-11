Flowe e zeroCO2: in programma la piantagione di 1.000 nuovi alberi in varie città d'Italia

I due partner, che già in primavera con l'iniziativa Revolution avevano dato il via a un ricco programma di iniziative per la sostenibilità, si spostano in Emilia-Romagna per regalare 100 nuovi alberi al territorio, in collaborazione con l'associazione locale Terrevive - Il Fermento.

Flowe – pending B Corp che mira a educare i giovani sui temi finanziari, dell'innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale – e zeroCO2 - società Benefit che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale – nel mese di novembre tornano in campo con nuove operazioni all'insegna della sostenibilità.

Il primo appuntamento, l'11 novembre, si terrà a Carpi (MO), in Emilia-Romagna, quando i due partner, in collaborazione con l'associazione locale Terrevive - Il Fermento , pianteranno 100 alberi sul territorio.

Il progetto, partito ad aprile con l'iniziativa Revolution , un ricco programma di attività green pensate per dare avvio a "una rivoluzione sostenibile", ha già portato eccezionali risultati e si propone di piantare un totale di 2021 alberi entro fine anno.



L'obiettivo? Contribuire a ripulire l'atmosfera dalla CO2, sensibilizzare le persone sull'importanza di adottare uno stile di vita più responsabile e al contempo supportare la produzione di frutta da parte delle cooperative coinvolte, che potranno utilizzare i prodotti per finanziare i propri progetti sociali. All'appuntamento modenese sarà così protagonista l'associazione Terrevive – il Fermento, che si occupa di dare continuità lavorativa, formativa e di promozione di buone pratiche di agricoltura sociale. A questo primo evento seguiranno nelle settimane successive altri appuntamenti, in Sardegna e Lombardia, tutti aperti non solo ai volontari delle realtà organizzatrici ma anche ai cittadini interessati.

