Una vacanza in Basilicata per un’immersione nella natura più autentica e incontaminata

il territorio lucano è anche estremamente vario di paesaggi naturali e attrazioni che parlano direttamente al cuore, suscitando emozioni uniche. In pochi chilometri si passa dai monti appenninici alla pianura, dalle coste sabbiose dello Ionio alle scogliere del Tirreno, dalla natura incontaminata dei parchi alle città d’arte. Ed è proprio grazie a questa diversità e ricchezza che è possibile vivere esperienze outdoor uniche, seguire itinerari tematici sempre diversi, scoprire la storia dei luoghi attraverso strumenti innovativi e coinvolgenti come app e games. Il tutto naturalmente condito da una cucina dal sapore autentico e genuino, che dà un tocco in più alla vacanza!

Quando si nomina la, il pensiero va immediatamente a, patrimonio Unesco insieme al. MaSono due i parchi nazionali della Basilicata: ile il, e tre quelli regionali, ile il. Recente è il riconoscimento Unesco dellanel Parco nazionale del Pollino grazie alla presenza delNumerose sono lecome l’Abetina di Laurenzana, il Bosco Pantano di Policoro, le aree del Lago Laudemio, del Lago Pantano di Pignola, dei Laghi di Monticchio, fino all’Oasi WWF Lago di San Giuliano., da quella di San Giuliano, con la vicina oasi faunistica sul Bradano, al lago di pietra del Pertusillo, sull’Agri, fino all’impianto di Monte Cotugno, a Senise, che trasforma il Sinni in un lago.Impossibile parlare di Basilicata senza soffermarsi sulle sueche offronoda accontentare davvero tutti i gusti. Lee i lidi attrezzati caratterizzano lache si sviluppa per. Nella, invece, promontori a picco sul mare si alternano ae profondi fondali marini, perfetti per la pesca subacquea. Ad accomunare entrambe le coste,e gli eventi che animano soprattutto il periodo estivo. Un territorio naturale così vario offre, dalle passeggiate a piedi, in bici e in mountain bike, alle escursioni a cavallo, e ancora parapendio, orienteering, arrampicate su coste rocciose, rafting e torrentismo. Tra le esperienze assolutamente da non perdere: la, inaugurata di recente, offre una vista spettacolare!

