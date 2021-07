Un'estate di fiori e di colori ai Giardini di Castel Trauttmansdorff

in ogni stagione hanno delle

e per questo motivo sono un luogo magico, sempre in movimento e in continuo cambiamento.

L'estate è la stagione caratterizzata dall'

. Da giugno in poi, infatti, sul soleggiato pendio meridionale dei

, sotto Castel Trauttmansdorff, fioriscono

, che ricordano paesaggi provenzali, mentre

brillano dall'oliveto più settentrionale d'Italia. Questi, insieme ai

, alle

, ai

, agli

, ai

e ai

rimandano invece a paesaggi tipicamente mediterranei.



Nel Prato Fiorito, migliaia di perenni estive in fiore come

e

rosso fuoco attirano lo sguardo dei visitatori, mentre nella grande aiuola nei pressi della collina delle succulente il tono di colore dominante è il giallo delle

e dei

e di altre piante perenni resistenti alla siccità.

La parte dei

è quella più fresca nei mesi estivi, specialmente la Valle delle Felci e dei Fossili Viventi, insieme al Giardino Giapponese: le cascate e i corsi d'acqua che si trovano in questo settore, infatti, rendono piacevole la passeggiata fra alberi, arbusti e piante dell'America settentrionale come l'

. Fra gli alberi spuntano le

di colore rosso al posto del fiume di viole che fioriscono in primavera. Nell'angolo delle piante esotiche moltissime

,

,

e

.

Sempre nei Boschi del Mondo, particolarmente affascinante è la

lungo il sentiero ombroso che conduce alla Spiaggia delle Palme: ortensie con infiorescenze sferiche o appiattite in tutte le sfumature, dalle tinte tenui a quelle blu, passando attraverso tutte le tonalità del rosa. Oltre ad essere meravigliose a vedersi, le ortensie hanno anche il compito di attirare innumerevoli insetti.

La distesa delle

brilla di colori caldi come il giallo, l'arancione e il rosso.

Nei Paesaggi dell'Alto Adige, in piena estate, si può ammirare la Raccolta di Dalie, con oltre 100 varietà (a palla, a pompon, a collaretto, a fiore di anemone e a cactus), di tutte le sfumature e misure.

Per tutta l'estate, nel Laghetto delle Ninfee i fiori di loto crescono indisturbati. Da millenni il fiore di loto è considerato un simbolo di purezza, con i suoi bellissimi fiori e foglie a forma di scudo e i ricettacoli che ricordano una nappa per innaffiatoio. Questi bellissimi e particolari fiori "galleggianti" si possono ammirare dal Café delle Palme, il punto di ristoro che affaccia proprio sul Laghetto delle Ninfee, dove, ogni venerdì di giugno, luglio e agosto dalle 18 alle 23 vengono organizzati degli aperitivi con musica dal vivo: "Trauttmansdorff di sera".

