Pasqua in Giappone, tra i ciliegi in fiore

Uno degli spettacoli più suggestivi del mondo, che dona ai parchi un’atmosfera fiabesca e porta con sé le promesse della primavera: è

. I romantici alberi vestiti a festa, che si chiamano

in giapponese, si preparano a sbocciare quest’anno

.

Ecco allora che

propone un viaggio speciale, con partenza giovedì 9 aprile 2020 e della durata di 10 giorni, con accompagnatore dall’Italia, per celebrare il ritorno della stagione del risveglio della natura. Si parte dall’Italia - con voli Singapore Airlines da Milano Malpensa insieme - ad un accompagnatore KiboTours, per un

esclusivo.

Il tour parte naturalmente dalla capitale

, emblema della modernità ma allo stesso tempo sorprendentemente legata alle tradizioni, che alterna quartieri avveniristici a spazi, templi, giardini che sembrano cristallizzati nei secoli scorsi. Si toccano successivamente Nikko, immersa in un magnifico scenario naturale, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco,

e

. Proprio a Takayama si tiene il

, una bellissima festa dedicata alla primavera, dove si partecipa alla gioia collettiva, che appartiene a tutte le culture indistintamente, per il rinnovarsi della vita e della natura in corrispondenza con l’equinozio di primavera.

Si prosegue poi per

, con i suoi templi e santuari, e come ultima tappa ci si ferma ad

, da dove si riparte per l’Italia. La particolarità del tour, che inserisce tappe insolite, sta proprio nell’attenzione alla natura, con ingressi a parchi e passeggiate rigeneranti. Il viaggio include voli internazionali, tutti i trasferimenti, sei prime colazioni, 4 pranzi, 4 cene e la guida in italiano, ed è proposto a 3930 euro a persona con tasse incluse.

sakura

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.