Rinasce l’Appia Antica: al via l’appalto per trasformarla in un “cammino” turistico

Nuova vita per l’Appia Antica. Laregina viarum, l’arteria strategica che collegava Roma con l’antico porto di Brindisi, diventerà un cammino, un museo diffuso che attraversa, ricco di aree archeologiche, monumenti, storia e cultura immateriale.Il progetto di valorizzazione, promosso dal ministero dei Beni culturali, è entrato nel vivo con l’appalto dabandito da Invitalia, che gestisce la procedura per conto del Mibac.Le offerte possono essere presentate fino alObiettivo del progetto è l’individuazione esatta del tracciato dell’Appia Antica, la sua conservazione e riqualificazione, la realizzazione delle opere sul percorso per aumentarne la fruibilità.Per realizzare questo affascinante “cammino”, tra i quali: messa in sicurezza dei tratti individuati, posizionamento della segnaletica, dei cippi miliari e delle colonnine chilometriche, opere di ingegneria naturalistica e di cura dell’apparato vegetativo destinato a segnare il tracciato e a integrarsi con la componente archeologica, individuazione di eventuali percorsi alternativi per evitare proprietà private o tratti che presentano particolari criticità per i fruitori.Tutta la documentazione del bando è disponibile sul

