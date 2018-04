Home Ambiente news

Ambiente, dal 21 al 25 aprile torna a Roma il Villaggio per la Terra Pubblicato il: 11/04/2018 Autore: Redazione GreenCity A Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio cinque giornate dedicate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile animate da musica, scienza, sport, giochi, arte e talk show.