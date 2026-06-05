Giornata Mondiale dell’Ambiente: un impegno globale per la salvaguardia del pianeta

Il 5 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Ambiente, un appuntamento cruciale designato dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto diretto che la salute del nostro pianeta esercita sul benessere collettivo e sulla stabilità economica. La ricorrenza trova le sue radici storiche nella Conferenza di Stoccolma del 1972, un evento spartiacque che ha segnato l'inizio di una politica ambientale internazionale orientata alla responsabilità condivisa. Proprio in quell’anno, l'Assemblea Generale adottò una risoluzione per sollecitare i governi a intraprendere ogni 5 giugno azioni concrete, riaffermando con vigore l'urgenza di una presa di coscienza ambientale globale.

Oggi, tale impegno si inserisce nel contesto del Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema, avviato nel 2021 sotto la guida della FAO e dell’UNEP. In questo ambito, l’UNESCO gioca un ruolo di primo piano mettendo al servizio della comunità internazionale la vasta esperienza maturata nelle proprie Riserve della Biosfera. L'obiettivo è quello di estendere su scala globale le migliori pratiche di tutela degli habitat, con un focus particolare sul panel “Humans in Nature”, volto a prevenire attivamente il degrado ambientale. La celebrazione non rappresenta soltanto una ricorrenza simbolica, ma costituisce un'opportunità fondamentale per promuovere una visione più consapevole e incentivare comportamenti responsabili, essenziali per garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali per le generazioni future.

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