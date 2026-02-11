▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Lombardia: debutta “MilleVini”, una nuova fiera dedicata a eccellenze vitivinicole

Pubblicato il: 12/02/2026
Autore: Redazione GreenCity
Appuntamento sabato 14 e domenica 15 alla fiera Millenaria di Gonzaga (MN).

Valorizzare le piccole e medie cantine nel segno della qualità e della capacità di innovare. Questi gli obiettivi di MilleVini, nuova rassegna vitivinicola promossa dalla Fiera Millenaria di Gonzaga (MN) e dedicata alle realtà che interpretano il vino come espressione del territorio. L’appuntamento è in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio, nel padiglione Zero del polo fieristico mantovano.

A MilleVini 2026 saranno presenti oltre trenta cantine provenienti, oltre che dalla Lombardia, da alcune delle aree italiane a più alta vocazione vitivinicola ed enogastronomica. In fiera saranno rappresentati oltre 40 mila ettari vitati, per una produzione complessiva di circa 380 mila bottiglie all’anno, La manifestazione propone un format centrato sull’esperienza e sull’incontro diretto con i produttori, con degustazioni guidate, momenti di approfondimento e un forte legame con l’agroalimentare di qualità. Accanto al vino, infatti, saranno protagonisti anche salumi, formaggi e altre eccellenze gastronomiche, in un dialogo che rafforza il valore complessivo del Made in Italy agroalimentare.

Il programma della manifestazione, che è aperta al pubblico e non solo agli addetti ai lavori, prevede masterclass, degustazioni illimitate e momenti di intrattenimento, con un’attenzione particolare alla formazione e alla divulgazione, anche grazie alla collaborazione con AIS Mantova.

«In Lombardia – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – il vino non è solo un prodotto, ma un fattore economico e identitario. Eventi come MilleVini contribuiscono a costruire consapevolezza attorno al lavoro delle imprese, a promuovere un consumo responsabile e a rendere i territori più attrattivi anche sul piano turistico. È su questa integrazione tra produzione e territorio che continuiamo a investire».



