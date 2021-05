Acqua del rubinetto: oltre l’82% degli italiani la beve

le ragioni per cui gli individui bevono o che potrebbero convincere a bere

, la preoccupazione per la presenza di sostanze contaminanti (farmaci, sostanze chimiche, ecc.) e la

di acqua del rubinetto

.

, con un tasso di crescita sul 2020 di oltre il 5%. Circa la metà della popolazione maggiorenne italiana

dichiara di

l’acqua potabile del rubinetto in casa/fuori casa e si è evidenziato che

(alberghi, bar, ristoranti)

e il 60,6% la berrebbe se gliela offrissero

,

(federata Anima - Confindustria) dal 2006 commissiona biennalmente un’per conoscere l’evoluzione di comportamenti e atteggiamenti della popolazione italiana nei confronti dell’. Quest’anno è stata commissionata un’con l’obiettivo diL’indagine, realizzata dasu un campione di 2.000 individui maggiorenni e rappresentativi della popolazione italiana, si è occupata di verificare le dimensioni e il profilo sociodemografico di, e la frequenza di consumo, al fine di segmentare tra consumatori abituali e occasionali. Inoltre, ha analizzatol’acqua del rubinetto, compresa quellae la relativa manutenzione periodica.Si è indagato anche sull’approccio e la conoscenza deie su come ci si procura l’quando si èIl quadro socioeconomico attuale e la pandemia hanno sensibilmente modificando le abitudini e i consumi degli italiani: l’della popolazione italiana(trattata e non)nel corso del 2020 sonoin modo significativoNelildegli intervistati dichiara cheNel dettaglio, si conferma la maggiore presenza di chi beve l’acqua del rubinettotra i residenti nelle aree, mentre si rileva una minore incidenza tra coloro che vivono nel, dove risulta più alta della media la percentuale di coloro che bevono acqua del rubinetto(29,5% verso una media nazionale del 25,2%).principali per i quali gli intervistati hanno dichiarato di(trattata o non trattata) afferiscono principalmente all’, cioè evitare di trasportare e smaltire bottiglie di plastica, dato significativamente più rilevante rispetto agli anni precedenti (era il 12,3% nel 2018), alla, alla consapevolezza che “rispetto ai produttori dell’acqua in bottiglia”, al. Ildelle famiglie italiane dichiara di avere in casa, tra questi sistemi, circa un terzo è rappresentato da, a seguire ie quelli che consentono anche. Si rileva la presenza disoprattutto nelle(46,2% nelle famiglie con 3 componenti, 42,4% nelle famiglie con 4 componenti, 46,6% nelle famiglie con 5 componenti e oltre) e nelle(51,3% nelle famiglie con il capofamiglia con età fino a 34 anni).Tra tutti coloro che hanno un apparecchio di affinaggio dell’acqua, oltre un terzo (38,3%) ha sottoscritto un abbonamento perla. Oltre ildegli intervistatiunper consentire l’, percentuale che cresce tra coloro che già possiedono almeno un apparecchio (68,4%).Inoltre, si è indagato su quanto gli italiani siano propensi a: il. In generale tra coloro che hanno già un’abitudine al consumo di acqua potabile si riscontra una maggiore consuetudine al consumo di acqua trattata negli esercizi commerciali, il 31,9% dichiara di “berla già” e il 60,2% dichiara che la berrebbe se venisse offerta.Per l’dell’ilopta per(45,6% da bar/negozi e 17% da distributori automatici a pagamento) e il. Nel corso deloltre ildegli intervistati dichiara didi, se proposta e ilpreferisce. Si osserva che circa ildegli intervistati dichiara di

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.