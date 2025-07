Luxury Sailing, una crociera diversa: sostenibilità, yoga e cucina sarda

Il turismo sta cambiando. Alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2025 si è parlato chiaro: i viaggiatori cercano esperienze autentiche, sostenibili e personalizzate.Il 61% dei viaggiatori, infatti, si dichiara disposto a spostarsi pur di vivere esperienze autentiche a contatto con la natura.

Una trasformazione che tocca profondamente anche il turismo nautico, dove la barca non è più simbolo di lusso esclusivo, ma strumento di esplorazione consapevole.

In questo scenario si inserisce Luxury Sailing, brand fondato nel 2019 da Lorenzo e Marcello Tawakol all’interno del gruppo LM Company. Con base a Olbia, in Sardegna, l’azienda ha rivoluzionato l’idea di vacanza in barca, proponendo crociere esperienziali in catamarano che coniugano comfort, autenticità e sostenibilità.

Negli ultimi tre anni, Luxury Sailing ha registrato una crescita costante, raggiungendo 1,4 milioni di euro di fatturato nel 2024. Le previsioni per il 2025 sono ancora più ambiziose, spinte dall’aumento delle prenotazioni internazionali e dalla domanda di esperienze autentiche e condivise, un trend consolidato soprattutto dopo la pandemia.

Un’esperienza per tutti: oltre il lusso, nel cuore della natura

“Non volevamo offrire semplicemente una vacanza, ma una nuova idea di viaggio,” racconta Lorenzo Tawakol. “La barca non più come lusso ostentato, ma come mezzo per esplorare, conoscere e vivere davvero il mare.”

Contrariamente al classico noleggio nautico, Luxury Sailing offre cabine matrimoniali con bagno privato, pensione completa e personale a bordo, liberando i viaggiatori da ogni preoccupazione. L’itinerario? Fuori dalle rotte turistiche più battute, per scoprire l’anima autentica della Sardegna e del Mediterraneo.

Un approccio che ha colpito il mercato: le prospettive per l’estate 2025 si presentano particolarmente positive per il turismo nautico in Sardegna, che si conferma tra le destinazioni più attrattive a livello internazionale. Secondo i dati interni di Luxury Sailing, l’interesse verso l’isola sta crescendo in modo significativo anche da parte di mercati finora meno rappresentati. Nei prossimi mesi si prevede un aumento del 25% degli ospiti provenienti dagli Stati Uniti, un incremento del 75% dal Cile – segnale di un forte dinamismo dal mercato sudamericano – e un +15% dal Medio Oriente, che si conferma tra i bacini emergenti più attenti al turismo esperienziale. Un trend che riflette la capacità dell’offerta locale di rispondere a una domanda sempre più orientata verso autenticità, sostenibilità e qualità.

Innovare per rispettare: l’approccio di Luxury Sailing

Luxury Sailing si distingue per una forte spinta innovativa, adottando soluzioni tecnologiche avanzate per ridurre l’impatto ambientale. Tra queste, l’installazione di un impianto di osmosi inversa consente di trasformare l’acqua marina in potabile, riducendo in modo significativo l’uso della plastica a bordo.

La cucina, curata da uno chef specializzato in gastronomia sarda, si basa sull’utilizzo di prodotti locali e biologici, contribuendo a valorizzare il territorio anche dal punto di vista enogastronomico. L’esperienza a bordo è completamente personalizzabile e include attività come sessioni di yoga, Gong Therapy e corsi di cucina, rendendo il viaggio unico per ogni ospite. Il personale è composto da professionisti locali, elemento che contribuisce a creare un’atmosfera autentica e profondamente legata alle tradizioni mediterranee.

Questo approccio integrato alla sostenibilità ha permesso all’azienda di ottenere la certificazione ESG con valutazione AA rilasciata da Sustainy, a conferma dell’impegno concreto verso pratiche ambientali responsabili.

Nei prossimi anni, Luxury Sailing punta a portare il proprio modello anche oltre la Sardegna, con l’apertura di nuove destinazioni italiane ed estere. L’obiettivo è chiaro: offrire a sempre più persone la possibilità di scoprire il mare in modo autentico, senza rinunciare al comfort e al rispetto dell’ambiente.

