“Isole di Luce”: trame d’acqua sul lago Maggiore

Protagonista della 3° edizione di “Isole di Luce” sarà l’Isola dei Pescatori che illuminerà il centro del Golfo Borromeo del Lago Maggiore con l’obiettivo di trasmettere emozione e luce e, al contempo, promuovere, destagionalizzare e valorizzare il patrimonio turistico e culturale del territorio del Distretto Turistico dei Laghi, con la magica illuminazione dei suoi tradizionali edifici tra arte, storia e cultura lacustre.

L’Isola dei Pescatori, borgo lacustre d’eccellenza, è l'unica isola del Golfo Borromeo ad essere stabilmente abitata da chi, principalmente, svolge la professione tipica della pesca. L’isola si presenta come un borgo da cartolina sospeso sull’acqua e ci si perde nello spettacolare dedalo di vicoli acciottolati rigorosamente pedonali. Da non perdere, appunto, l’Ecomuseo della Pesca e dell’Isola dei Pescatori, forse il più piccolo ecomuseo italiano, che comprende l’intero territorio dell’isola e individua una rete di luoghi significativi collegati ad itinerari di visita: a partire dalla sede ecomuseale - la casa donata dal musicista Ugo Ara alla comunità -, la storica casa Zanetti, la chiesa di San Vittore di origine romanica con il caratteristico cimitero, la casa-museo Andrea Ruffoni, l’antico molo, il porto, la caldaia per la tintura delle reti, la “coda” con il belvedere, gli scogli con incisioni a coppelle, le “sassere” frangiflutti - antiche case con peculiari caratteri costruttivi - e la via Ugo Ara, spina centrale del nucleo abitato.

L’Isola dei Pescatori appartiene al territorio del Comune di Stresa, località turistica assai rinomata già a partire dal XIX secolo, grazie alla presenza di lussuosi hotels e al transito di illustri personaggi.

L’evento “Isole di Luce” creerà un tema artistico e armonico legato alle eccellenti tradizioni della pesca appunto, tutt’oggi portate avanti dagli orgogliosi pescatori ancora operanti sul Lago Maggiore: le “trame” e i colori delle reti da pesca (in canapa o cotone) protagoniste di questa edizione venivano tinte, infatti, in un forno con caldaia in rame costruito nel 1948, tuttora esistente e funzionante, per il processo di tintura indispensabile per evitarne il deterioramento. Un gran “calderone” di circa 650 litri che necessitava di circa 2 quintali di legna e 4 ore di fuoco vivo per portarne l’acqua in ebollizione (e proprio il colore rosso del fuoco sarà predominante nelle due estremità dell’isola dove, appunto, sono allocati i forni). Poi, all’acqua, veniva aggiunto un quintale di buccia di castagne che, bollendo, rilasciava il tannino di cui è ricca. Solo a questo punto veniva immersa la rete e lasciata a mollo per qualche ora: la preziosa concia rendeva il filato più resistente. In passato questa operazione veniva compiuta in modo regolare - ogni mese - e ci si preoccupava che il rifornimento di “rusca” (la buccia di castagna) dalle valli del Verbano fosse sempre costante.

L’Isola dei Pescatori nel periodo invernale si presenta quasi come un incantato “presepe” sull’acqua: per questo motivo consigliamo di dedicare del tempo anche alla visita dell'isola e delle sue caratteristiche viuzze che ospitano, nel mese di dicembre e per tutte le festività, i graziosi presepi realizzati dagli isolani residenti.

Palazzi storici, abitazioni, ristoranti, architetture e monumenti antichi saranno valorizzati dallo studio di luce scenica che ogni sera – dalle ore 17.00 alle ore 0.30 - li illuminerà a corollario anche delle atmosfere festive di Natale dei Comuni del Golfo Borromeo.

NATALE A BAVENO: LA CASA D’ORO DI NATALE NEL PARCO DI VILLA FEDORA

“La Casa d’Oro di Natale” nel Parco di Villa Fedora è la nuova proposta del Comune di Baveno per il Natale 2025, che si aggiunge alle tradizionali iniziative calendarizzate nel periodo delle feste. Il parco cittadino verrà allestito con una “Casa d’Oro”, arricchita da installazioni luminose e postazioni per selfie a tema natalizio; nei week end sono inoltre previste animazioni per bambini, concerti, spettacoli per famiglie ed eventi speciali come la giornata del 14 dicembre quando con le associazioni e i comitati cittadini, che collaboreranno attivamente nell’organizzazione degli eventi, si farà festa “Aspettando Natale insieme”. Le installazioni luminose saranno visitabili, ad ingresso gratuito, tutti i giorni dal 29 novembre al 6 gennaio 2026, dalle 10 alle 22:00.

NATALE A STRESA

Sabato 13 dicembre a Stresa, alle ore 21.00, il “Sunshine Gospel Choir” porterà sul palco la magia del Natale. Le illuminazioni artistiche sulle facciate degli edifici del lungolago renderanno poi più affascinante la passeggiata stresiana. Nelle frazioni di Stresa saranno allestiti meravigliosi presepi. Per la gioia dei più piccoli torneranno le giostre in riva al lago. Giovedì 18 dicembre, al Palacongressi, si terrà il “Concerto di Natale” dell’Istituto Comprensivo Fogazzaro-Rebora; domenica 21 dicembre appuntamento tradizionale con i “Mercatini di collezionismo” sul lungolago con tantissime idee regalo e, alle ore 14.30, lo “Spettacolo di Natale” dell’Asilo Ostini. Dal 6 dicembre al 3 gennaio, ogni sabato alle 18, appuntamento con “Levo in Musica”, concerti nella Chiesa Maria Vergine Assunta di Levo.

NATALE A VERBANIA

Preparatevi a sognare: a Verbania torna il “Natale di Luce”, quest’anno a tema “Lo Schiaccianoci”. I personaggi della fiaba prendono vita sulle facciate della città grazie a proiezioni in alta definizione mentre uno schermo d’acqua di oltre 30 metri vi regala un viaggio immersivo trasportandovi in un mondo incantato tra dolci, battaglie e sogni natalizi accompagnati dalle musiche di Čajkovskij; e ancora, il “libro parlante”, il “villaggio degli igloo”, la “casa di Babbo Natale” a Villa Giulia e il suo ufficio postale nel cuore di Intra. I negozianti faranno poi a gara per accaparrarsi il titolo di vetrina natalizia più bella. Vi aspettano due piste di pattinaggio, spettacoli e musical dal vivo e il “Polar Express” (il trenino che unirà Pallanza, Suna e Intra). Laboratori per tutte le età, elfi, il Natale di comunità. Infine, un Capodanno indimenticabile in riva al lago.

