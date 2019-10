Boom di turisti per le grotte italiane

Una “esperienza” che genera un. Lo rileva una inchiesta diI maggiori siti turistici sono inche può vantare 12 grotte visitabili. A seguire il Friuli-Venezia Giulia con sei siti speleologici, poi la Puglia con cinque, il Lazio e la Toscana con quattro; Campania, Piemonte, Lombardia con tre; Abruzzo, Calabria, Liguria e Veneto con due; infine un sito in Basilicata, Marche, Sicilia e Valle d’Aosta.in base alla grandezza e alla profondità del sito.In Piemonte, ad esempio, a Frabosa Soprana (Cuneo) c’è laGrotta di Bossea,L’itinerario di tre chilometri è visitabile dal lontano 1874. Passando alla Liguria si incontrano le(Savona), 150 caverne naturali aperte al pubblico dal 1953. Nella vicina Lombardia c’è Bus di Tacoi, una grotta carsica visitabile in val Seriana, nel territorio del Comune di Gromo (Bergamo).A est, in Friuli Venezia Giulia si può ammirare la, la cavità turistica più grande del mondo. Si trova a Sgonico, vicino a Trieste. Scoperta nel 1840, è stata aperta al pubblico nel 1908.Proseguendo, in Toscana, c’è lanel Parco delle Alpi Apuane, in Garfagnana (Lucca), in una zona ricca di fenomeni carsici.Nelle Marche le famosissime, le più visitate in Italia. Oltre 13 chilometri di gallerie e sentieri aperti agli speleologi, uno dei percorsi sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo. In provincia di Frosinone, nel Lazio, le, scoperte nel 1926, offrono dieci sale con stalattiti e stalagmiti, laghetti e cascate.Particolari le, le uniche grotte non marine in Italia attraversate da un corso d’acqua, il fiume Negro. Le grotte si trovano all’interno del Parco Nazionale del Cilento.Altro sito molto conosciuto, len Puglia. L’itinerario di tre chilometri si conclude nella Grotta Bianca, considerata la più splendente del mondo.Antichissima laa Fluminimaggiore, sud-ovest della Sardegna. E’ nata 15 milioni di anni fa e il percorso della sua visita si sviluppa per oltre 8 chilometri su ampie e comode passerelle tra sale ricche di concrezioni, stalattiti e stalagmiti (la più alta misura 11 metri), e attraversate da piccoli laghi sotterranei.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.