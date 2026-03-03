Mobilità del futuro: A35 Brebemi e IVECO lanciano il primo eDaily con ricarica wireless DWPT

Un nuovo passo avanti verso la mobilità del futuro prende forma lungo l’A35 Brebemi. La concessionaria annuncia l’ingresso nella flottaArgentea, la società operativa che gestisce l’autostrada A35 Brebemi, di unnuovo mezzo IVECO, primo veicolo su strada predisposto alla ricarica wirelessintegrata,sia dinamica (DWPT – Dynamic Wireless Power Transfer) che statica,un passo verso una possibile futura commercializzazione in funzione della domanda del settore del trasporto merci e persone. Un’evoluzione tecnologica che certifica come la ricarica a induzione stia entrando in una fase sempre più matura e concreta, aprendo nuovi scenari per il trasporto sostenibile di persone e merci focalizzata nell’elettrificazione.

Il veicolo scelto è uneDaily, il Daily di sempre, semplicemente elettrico, nel modello42C Crew Vanconfigurato con6 posti in cabina che si presta all’uso specifico del personale di Brebemi, e formula di noleggio GATE a 36 mesi. L’eDaily è caratterizzato da unpasso di 4.100 mme da untetto H2, ed è equipaggiato condue pacchi batteria di trazioneper una capacità energetica complessiva di74 kWh installati. Il veicolo si distingue rispetto agli eDaily di normale produzione grazie all’integrazione di unsistema di ricarica induttiva, sviluppato per interfacciarsi con un elemento dedicato dell’infrastruttura diBrebemi.

L’eDaily rappresenta un tassello significativo in un percorso avviato da Brebemi alcuni anni fa conArena del Futuro e proseguito con la start-up VoltAire. Un laboratorio a cielo aperto che ha attirato l’attenzione di costruttori, operatori industriali e istituzioni, ponendo Brebemi tra le realtà di riferimento a livello internazionale sul tema della ricarica wireless sviluppata con la tecnologia di Electreon. Negli ultimi mesi, l’interesse globale verso il DWPT ha trovato ulteriore conferma anche fuori dai confini italiani. InFranciaè stato inaugurato il primo tratto di autostrada al mondo dotato di ricarica wireless dinamica, mentre è notizia recente che negliStati Uniti, inFlorida, sono partiti test avanzati su strade pubbliche per la ricarica a induzione dei veicoli elettrici. Esperienze che si aggiungono ad altri progetti pilota in Europa e nel mondo e che dimostrano come la tecnologia stia evolvendo da fase sperimentale a possibile soluzione strutturale per il futuro delle infrastrutture stradali.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.