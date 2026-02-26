▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Con Birò la mobilità urbana elettrica diventa ancora più accessibile

Pubblicato il: 27/02/2026
Autore: Redazione GreenCity
Birò è un quadriciclo elettrico progettato specificamente per l’ambiente urbano, dove compattezza ed efficienza fanno la differenza.

Con l’imminente pubblicazione del decreto attuativo degliEcobonus 2026 per i quadricicli elettricisi apre una nuova fase per la mobilità urbana sostenibile in Italia. Tra i modelli pronti a beneficiare degli incentivi statali spiccano i veicoli elettriciBirò, prodotti daEstrima, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Si tratta del quadriciclo 100% elettrico più piccolo al mondo, perrisparmiare tempo, non inquinareparcheggiare ovunque. In molti paesi europei lo si può guidare già a 14 anni.

Le agevolazioni previste per i quadricicli elettrici consentono di ridurre significativamente il prezzo di acquisto, con incentivi fino a 4.000 euro.Nel caso diBirò 45, il prezzo di listino parte da 14.990 euro iva compresa, con incentivo senza rottamazione si abbassa a 11.990 euro, mentre con incentivo e rottamazione si arriva a 10.990 euro. PerBirò 60, invece, il pezzo di listino parte da 16.990 euro iva compresa, con incentivo senza rottamazione si abbassa a 13.990 euro, mentre con incentivo e rottamazione si arriva a 12.990 euro. Un’opportunità concreta per privati e professionisti che vogliono passare alla mobilità elettrica con un investimento contenuto.

Con una lunghezza di appena 1,79 metri, Birò si muove con agilità nel traffico e facilita le operazioni di parcheggio anche nei centri storici più congestionati. È disponibile in versione con velocità massima di 45 o 60 km/h, così da adattarsi a diverse esigenze di mobilità cittadina, e offre un’autonomia fino a 100 chilometri, più che adeguata agli spostamenti quotidiani. I consumi contenuti, nell’ordine di 5 - 6 kWh ogni 100 chilometri, contribuiscono a ridurre ulteriormente i costi di utilizzo, mentre il bagagliaio da circa 280 litri garantisce una capacità di carico sorprendente per un veicolo di queste dimensioni, risultando anche tra i più affidabili nella sua categoria.



