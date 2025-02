Intenzioni d’acquisto auto usate nel 2025, crescono le ibride ma continuano le difficoltà dell’elettrico

Oltre 3,1 milioni di passaggi di proprietà al netto delle minivolture e +8,3% rispetto all’anno precedente. Sono i numeri positivi del mercato dell’usato nel 2024, che si conferma ancora una volta la scelta preferita dagli italiani. L’aumento dei prezzi delle auto nuove registrato negli ultimi anni, infatti, ha spostato sempre più le intenzioni di acquisto: quasi la metà degli utenti interessati a un’auto di seconda mano, infatti, sceglie questa soluzione perché non ha il budget per una vettura nuova e circa un terzo per avere un'auto di segmento superiore con lo stesso budget. Adesso ci si interroga su cosa accadrà nei prossimi mesi. Diesel e benzina saranno sempre le alimentazioni preferite? L’elettrico riuscirà a superare l’attuale 0,8%?

Una risposta arriva dall’analisi di AutoScout24, il più grande marketplace automotive online a livello europeo: tra chi ha intenzione o sta valutando di acquistare un’auto usata nei prossimi sei mesi, il diesel continua a mantenere la quota principale (44,4%), seguita dalle vetture a benzina (35,6%). Cresce l’interesse per le ibride (10,8%), mentre le elettriche continuano a rimanere nella soglia dell’1%.

E non è solo una questione di mancanza di offerta, ma principalmente perché le auto elettriche non rispondono alle necessità degli automobilisti (per il 45% degli utenti) e per la scarsa autonomia delle batterie (33%).

Il budget di spesa continua a scendere assieme al prezzo medio dell’usato

Chi acquisterà un’auto usata nei prossimi sei mesi prevede di spendere in media 18.000 €, in calo rispetto ai 19.000 € ipotizzati un anno fa (-5,3%). Un dato che segue il calo dei prezzi medi di vendita evidenziato dal nuovo report di AutoScout24 sul mercato europeo delle auto usate nel 2024, diminuiti nel 2024 del 6% rispetto all'anno precedente (20.710 €).

Il calo maggiore è stato registrato dalle auto elettriche (-14%), seguito da quelle a metano (-11%) e dalle diesel (-10%). Più contenuta la discesa dei prezzi delle auto ibride (-4%) e benzina (-3%). I prezzi medi più alti riguardano le vetture ibride (33.389 €) e le elettriche (28.241 €).

L’usato per spingere il rinnovo del parco circolante

Quasi la metà di chi cerca un’auto entro i prossimi sei mesi, lo fa per sostituire l’attuale vettura a causa dell’età e delle esigenze familiari. Si tratta di auto che hanno in media ben 14,3 anni (la metà ha 15 anni o più), che verrebbero invece sostituite con vetture di circa 7 anni.

Segmenti preferiti

I SUV, crossover e fuoristrada restano le carrozzerie più ambite, indicate dal 43% del campione, seguite dalle berline (32%), che negli ultimi anni stanno crescendo di interesse. Il 21% ha invece indicato le station wagon, il 12% le monovolume e il 10% le city car.

Cosa non può mancare nell’auto ideale

Su questo aspetto non ci sono grandi cambiamenti. Gli italiani mettono sempre al primo posto, tra le funzionalità o gli accessori considerati fondamentali, i dispositivi di sicurezza attiva, indicati da ben il 78% del campione. Seguono il cambio automatico, segnalato dal 48% del campione, e il sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.) dal 46%.

Top 5 dei modelli usati più richiesti nel 2024 su AutoScout24

Dopo anni la Fiat Panda diventa l’auto più richiesta in assoluto dagli utenti di AutoScout24, togliendo il primato che per anni ha mantenuto la Volkswagen Golf, passata al secondo posto. Seguono la Fiat 500, l’Audi A3 e la Volkswagen Polo.

Ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo al primo posto tra le ibride la Toyota Yaris e tra le elettriche la Tesla Model 3.

Passaggi di proprietà nel 2024 (Fonte ACI): il confronto tra le regioni

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel 2024 i passaggi di proprietà di auto usate al netto delle minivolture sono aumentati dell’8,3% rispetto al 2023, raggiungendo i 3.157.516 atti, con il Veneto (+11,5%), l’Umbria (+11,4%) e la Lombardia (+11,3%) che hanno registrato la crescita maggiore. Unica regione afflitta da un calo del numero di passaggi di proprietà è il Trentino Alto-Adige, che scende del -10% rispetto al 2023.

Tra le regioni si confermano ai primi posti per numerosità la Lombardia (500.126 passaggi), il Lazio (311.220) e la Campania (285.335).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.