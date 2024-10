FastWay inaugura sei ulteriori stazioni di ricarica per veicoli elettrici nella Provincia di Brescia

Continua a crescere il numero di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nella Provincia di Brescia grazie a FastWay, tra i principali Charge Point Operator (CPO) italiani nel settore della ricarica ad alta potenza. Sono state attivate 6 nuove colonnine Ultra-Fast da 120 kW, ideali per le soste brevi, in diversi comuni della Provincia: una in Piazza Mazzini a Pontevico (dove sono già presenti altre 4 colonnine FastWay), due a Orzinuovi in Via Martiri delle Foibe e in Piazzale Aeronautica, due a Rovato in Via Toscana e in Largo Cattaneo e l’ultima a Gianico in Via Nazionale.



Le nuove installazioni si aggiungono alle 11 già esistenti, portando così il totale a 17 stazioni di ricarica distribuite in 10 diversi Comuni della Provincia. Le stazioni attive includono impianti a Verolanuova (1), Pontevico (4), Castel Mella (1), Azzano Mella (2), Darfo Boario Terme (1), San Gervasio Bresciano (1) e Castegnato (1).



Questi punti di ricarica, insieme a quelli situati nei Comuni di Spirano, Romano di Lombardia e Lallio (BG), Crema e Agnadello (CR), fanno parte di un ampio progetto di installazione di stazioni di potenza compresa tra 50 e 120 kW lungo il corridoio “Lombardia Est”, che copre le aree di Milano, Bergamo, Brescia e Cremona. L’obiettivo di consentire ai possessori di veicoli elettrici di spostarsi e ricaricare rapidamente tra queste zone finora carenti di stazioni di ricarica veloce è sempre più vicino, grazie anche agli ulteriori progetti attualmente in fase di sviluppo che vedranno la luce nei prossimi mesi.

