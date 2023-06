,

presente a Milano da luglio 2020 con la sua flotta di 750 monopattini elettrici in sharing color rosa corallo, ha cominciato una fase sperimentale di inclusione di persone con svantaggi fisici o psichici, ragazze madri, ex detenuti o ex tossicodipendenti da inserire o reinserire nel mondo del lavoro con la

Cooperativa Sociale

di tipo B

, socia di

, nato nel 1998 a Milano.



L’esperimento ha previsto il coinvolgimento occasionale di lavoratori della Cooperativa che supportino Voi Technology nelle attività di riparcheggio corretto dei propri monopattini elettrici nelle aree interessate da grandi eventi cittadini, come la scorsa

Settimana Della Moda Uomo

(dal 16 al 21 giugno) e del

PRIDE Milano

(sabato 24 giugno). Ad oggi un coinvolgimento temporaneo, in vista di una collaborazione più assidua e continuativa se Voi Technology dovesse essere scelta, dal Comune di Milano, fra gli operatori che potranno continuare a svolgere la propria attività dopo la pubblicazione del bando pubblico di riferimento.



Questa collaborazione, si inserisce nei percorsi di apprendimento di competenze pratiche, tecniche e sociali che la Cooperativa Detto Fatto prevede per i suoi lavoratori, in modo da poterne assicurare l’inserimento o il reinserimento all’interno del mondo del lavoro. In particolare, attraverso la collaborazione con Voi Technology, i lavoratori della Cooperativa Detto Fatto coinvolti, hanno potuto arricchire le proprie conoscenze e competenze in termini di:

Conoscenza del settore della micro mobilità elettrica in sharing;

Conoscenza delle regole del parcheggio corretto e delle aree in cui è consentito;

Utilizzo dell’app mobile dell’azienda ed aumento delle proprie competenze digitali;

Azione di “sblocco” e “blocco” del monopattini,

Capacità di conduzione del mezzo,

Competenza nel riposizionamento del mezzo in aree sicure e in cui è permessa la sosta del mezzo

Grazie al coinvolgimenti dei lavoratori della Cooperativa Detto Fatto, Voi Technology ha saputo e potuto garantire il parcheggio corretto della propria flotta nelle aree del Quadrilatero della moda e di Via Tortona durante la Milano Fashion Week e in area Parco della Pace in occasione del Concerto Finale per il PRIDE Milano, contribuendo a mantenere le aree di grande afflusso di persone pulite, ordinate e sicure. I colleghi di Detto Fatto hanno riparcheggiato circa 200 mezzi e spostati circa 50.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.