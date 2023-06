Dott in Sardegna: oltre ad Alghero, avvia il servizio di monopattini in sharing anche a Stintino

I cittadini e i visitatori di Stintino e di Alghero avranno, quindi, un’alternativa 100% green e sicura per gli spostamenti in città.

ha avviato il servizio di monopattini elettrici in sharing a

per l’intera stagione estiva. La flotta sarà composta fino ad un massimo di 150 monopattini, in base alla domanda. L’operatore creerà dei parking spot dedicati dove iniziare e terminare il noleggio del mezzo, così da rispettare il decoro urbano e l’ordine pubblico, specialmente nelle spiagge affollate.

Il servizio in sharing riprenderà anche ad

dove l’Amministrazione comunale ha esteso la sperimentazione fino al 30 ottobre 2023. Visti i risultati positivi ottenuti durante la prima fase della sperimentazione, il numero dei monopattini in servizio sarà aumentato a 160 unità, limitatamente ai mesi estivi di maggiore presenza turistica in città.



Per poter noleggiare un monopattino, è necessario scaricare la app Dott dagli store sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni.

Tutti i monopattini sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h, e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio. Prima che un utente si metta alla guida, inoltre, l'app Dott gli ricorda di usare le piste ciclabili, di non salire sui marciapiedi e di parcheggiare correttamente, avendo così ben chiare tutte le regole generali e locali che deve rispettare.

In occasione del lancio, Dott offre a tutti i nuovi utenti la loro prima corsa di 20 minuti a bordo di un monopattino: basterà inserire il codice sconto

nella sezione Promozioni dell’app.

