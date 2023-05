Bike UP, arriva per la prima volta a Torino

Torino è pronta a dare il benvenuto per la prima volta a BikeUP - Electric Bicycle Power Festival, la prima fiera internazionale, completamente gratuita e all’aperto, dedicata alle e-bike, al cicloturismo e alla mobilità elettrica leggera. L’evento, giunto alla IX edizione, dopo l’esordio di Bergamo, si trasferisce nel capoluogo piemontese dal 5 al 7 Maggio 2023, all’interno della storica e suggestiva cornice del Parco del Valentino.



BikeUP porterà a Torino lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato la prima tappa bergamasca, che ha visto 35.000 visitatori nell’arco dei tre giorni tra gli stand dei 90 Brand presenti, tra produttori di biciclette, scooter e auto elettriche e operatori del settore cicloturistico (Apt, Tour operator, noleggiatori ecc.). Lungo i viali del Parco del Valentino verranno allestite diverse aree tematiche destinate ad accogliere appassionati di ogni livello ed età con un obiettivo: far provare gratuitamente l’esperienza della mobilità elettrica, alla scoperta del territorio e del piacere di vivere all’aria aperta.



Uno dei segreti del successo di BikeUP è l’ampia parte esperienziale della manifestazione. Il pubblico potrà infatti testare le biciclette e tutti i veicoli a zero emissioni esposti, comprese le auto full electric Volkswagen ID4, ID5 e il nuovo IDBuzz. A Bergamo sono stati oltre 4.200 i test ride e 470 gli e-Bike tour organizzati con bici di varie tipologie e lungo differenti itinerari. Non solo. Anche a Torino sarà presente la Banco BPM Kids Area, dove i visitatori più giovani troveranno laboratori, prove e corsi a loro dedicati. Non mancherà infine il bike show del funambolo Paolo Patrizi, 5 volte campione élite FCI di Trial.



L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria online per partecipare alle diverse attività.



Tra i Brand che hanno confermato la loro presenza aTorino ci sono. A consolidare il panorama delle green mobility ci saranno inoltre Marchi extra e-bike, comecon. Tra gli operatori del cicloturismo ci saranno, tra gli altri,A corredare la manifestazione, nella giornata inaugurale di, si terrà una conferenza intitolata “”. Al convegno, in programma dalle 14:30 alle 17:00 presso ilin via Giuseppe Giacosa, 36/38, parteciperanno anche gli Assessori delalla Mobilità,, e allo Sport e al Turismo,e il Segretario Generale di. Si tratta dunque di un approfondimento istituzionale, che rende ancor di piùun festivalinternazionale sulla mobilità elettrica leggera a 360 gradi.è patrocinato dallae vede tra i suoi partner istituzionali. L’organizzazione dell’evento è in continuo divenire e i motivi per partecipare sono destinati ad aumentare. Ulteriori dettagli saranno riportati sul