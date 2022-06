Voi lancia una campagna internazionale di sicurezza stradale per i conducenti di monopattini

,

l'operatore di micromobilità leader in Europa, lancia la sua seconda campagna internazionale sulla sicurezza, "Let's get it right - Facciamo le cose fatte bene", per educare i conducenti a un uso responsabile dei monopattini.

La campagna verrà promossa sui social media, in particolare Instagram, Linkedin e TikTok e attraverso comunicazioni in-app e CRM per sei settimane e sarà rivolta agli abitanti delle oltre 80 città in cui Voi opera. Voi si impegna inoltre a organizzare più di 100 eventi di formazione sulla sicurezza in tutta Europa durante l'alta stagione.



Le ricerche mostrano che le generazioni più giovani, in particolare i ventenni che vivono nelle aree urbane,, rispetto ai loro coetanei delle generazioni precedenti.In una prospettiva più ampia, questo dato può rappresentare anche una spia del tasso di ragazzi frequentanti i corsi di scuola guida, di conseguenza in netta decrescita.Questa generazione di giovani è anche, il che li rende parte integrante della trasformazione del trasporto urbano verso un futuro di mobilità condivisa. Voi è sempre stata pioniera nell’utilizzo di nuove tecnologie per educare a un comportamento stradale responsabile e sicuro. Nel 2019 Voi ha lanciato RideLikeVoila , la prima scuola di guida digitale per scooter al mondo, che finora ha formato più di 600.000 utenti. A partire da aprile 2022, Voi inizierà gradualmente a sviluppare anche la visione computerizzata Drover AI nei suoi veicoli per affrontare la guida sui marciapiedi e risolvere il problema del parcheggio."Let's get it right - Facciamo le cose fatte bene" è la seconda campagna internazionale per la sicurezza firmata da Voi Technology. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui comportamenti che mettono a rischio gli utenti di monopattini, i pedoni e gli altri utenti della strada,, l'utilizzo dei marciapiedi come corsia per condurre il monopattino, l'utilizzo da parte di due persone dello stesso monopattino e i parcheggi sbagliati. La campagna, che prevede messaggi, video e foto all'interno dell'applicazione, incoraggerà i conducenti di monopattini a comportarsi in modo corretto alla guida., ha dichiarato: "

