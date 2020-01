Lombardia: aperta sull’autostrada A8 stazione con carburanti ecologici

L'assessore Mattinzoli: “Siamo con gli imprenditori per costruire un sistema economico sempre più in grado di competere con i mercati andando verso una nuova economia”.

E' stata inaugurata sull’A8 Milano-Laghi l’area di Servizio Villoresi Est, una nuova stazione che offre un multiprodotto ecologico: gpl, ricarica elettrica, soluzioni innovative di efficientamento energetico, l’impiego di materiali riciclabili e l’utilizzo di energie rinnovabili e ha il tredicesimo impianto a metano su rete autostradale.

L’impianto, inserito nel progetto ‘Cre8 – Creating the Station of the Future’ di Q8, è stato realizzato infatti con il supporto dei fondi del ‘Connecting Europe Facility’ dell’

, per la realizzazione di nuove infrastrutture per i veicoli a carburanti alternativi lungo la TEN-T Core Network, gli assi centrali della Rete Transeuropea dei Trasporti.

“Villoresi Est – ha spiegato l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli – rappresenta un modello di eccellenza in termini di mobilità sostenibile”. “Qui – ha aggiunto – parliamo di mobilità sostenibile, economia circolare e di carburanti a bassa emissione: su questi temi l’impegno di Regione Lombardia è totale”.

“Infatti – ha continuato Mattinzoli – attraverso queste nuove forme si trovano modelli innovativi di economia, nuovi sistemi per fare sviluppo e occupazione. È una vera e propria rete che si sta muovendo per andare verso un’economia attenta ai problemi ambientali, ma che non va in contrapposizione con lo sviluppo economico”.







Unione europea

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.