Marudo (LO), al via E-Vai PUBLIC: auto green in condivisione tra Comune e cittadini

Un innovativo modello diche prevede l'utilizzo condiviso didi ultima generazione tra amministrazione comunale e cittadinanza, in fasce orarie distinte e compatibili tra loro. È Il servizioche nasce dalla collaborazione tra E-Vai, la società di car sharing del Gruppo FNM e ilIl servizio è stato inaugurato insieme al nuovo E-Vai Point di via Roma.Il Comune di Marudo si è dotato di un'automobile elettrica, in sostituzione di una con motore endotermico, con un'autonomia di 400 km ed un risparmio di 2,7 tonnellate di CO2 all'anno. Il veicoloper le attività lavorative dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 ed è condiviso con la cittadinanza come servizio di car sharing durante la chiusura degli uffici e nel fine settimana. I cittadini possono richiedere quindi l'auto, dopo essersi registrati al servizio, attraverso l'app,il sitoil numero verde 800.77.44.55, ritirandola e riconsegnandola nelparcheggio dedicatodi via Roma.QuestonuovoE-Vai Pointè inseritonel circuito regionale di E-Vai offrendo la possibilità diutilizzarea Marudo, oltre all'auto del Comune,veicolidel servizioper raggiungere una delle altre 56località del circuito E-Vai in Lombardia, inclusi i tre principali aeroporti regionali e, nella provincia di Lodi, i comuni di Casalmaiocco e Castiraga Vidardo, oltre al capoluogo stesso.L'innovativo modello E-Vai PUBLIC offre vantaggi sia per i Comuni sia per la cittadinanza. L'amministrazione comunale raggiunge l'obiettivo di adottare, abbattendo l'impatto ambientale della propria flotta e offre al contempo un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, con la presenza del car sharing in territori non raggiunti da altri operatori del settore. Il cittadino ovviamente può usufruire della comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo.

