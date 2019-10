La pista ciclabile luminescente più lunga del mondo ai Laghi Nabi sul Litorale Domizio (CE)

Il sentiero ecosostenibile di 1,5 Km illumina la prima Oasi Naturale della Campania, sul Litorale Domizio (CE), grazie a sassolini di vetro di recupero luminescenti che assorbono la luce del sole, restituendola al buio in modo naturale.

È la pista ciclabile luminescente più grande del mondo, il sentiero scintillante che dopo il tramonto illumina di magia le bioarchitetture sostenibili sospese sulle acque di

. Una pista rivestita di

.

È lunga un chilometro e mezzo, conquistando il privilegio di essere

. Il sentiero supera, infatti, il chilometro circa della famosa e scenografica pista ciclabile olandese che richiama l'opera d'arte la "Notte Stellata" di Van Gogh,

. Un capolavoro che nasce anche per opera di un'azienda italiana,

, produttrice di applicazioni fotoluminescenti. Sono loro ad aver fornito la materia prima luminosa alla pista ciclabile di Laghi Nabi. Si tratta di

, lavorati con fosfori evoluti con l'aggiunta di terre rare (l'europio e il disprosio), che danno colore e lo mantengono nel tempo. La luce del sole a contatto con questi elementi, grazie al vetro, crea una reazione fisica naturale che crea la luminescenza. Tali aggregati di vetro di recupero, come piccoli sassolini di 8-15 millimetri di diametro, hanno il potere di catturare la luce e restituirla al buio.



, un sistema di illuminazione autosufficiente, all'insegna del risparmio energetico e del rispetto della flora e della fauna, che si integra con suggestivo fascino nel mondo naturale di Laghi Nabi, un luogo che conserva e valorizza la memoria storica e l'architettura industriale del territorio, con le sue

, fondendosi nell'ambiente. Una luce che non ci si aspetta, per pedalare nell'oasi naturale con un pizzico di magia in più.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.